Tras revertir el veto de Javier Milei, el Senado con un proyecto para restringir el uso de los DNU
El Senado impuso la ley de discapacidad y volteó el veto de Javier Milei. Ahora se abrió el debate sobre el alcance de los DNU.
El Senado abrió el debate para modificar el marco legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), de la delegación legislativa y de la promulgación parcial de leyes luego de que la Cámara Alta diera marcha atrás con el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad.
En una señal de fuerza política, la oposición logró ratificar la ley de emergencia en discapacidad, que el presidente Javier Milei había vetado. Con 63 votos afirmativos, siete negativos y ninguna abstención, la Cámara alta impuso la aplicación de la norma, dejando en evidencia la debilidad parlamentaria del oficialismo. Se trata del primer veto revertido al Gobierno libertario.
El oficialismo sufrió este jueves un nuevo traspié legislativo en el Senado, donde diversos bloques opositores se unieron para aprobar una reforma a la Ley 26.122, que regula los decretos del Poder Ejecutivo. La iniciativa alcanzó 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.
En el tratamiento artículo por artículo, los incisos 1, 2 y 3 recibieron idéntico respaldo que en la votación general, mientras que los artículos 4, 5 y 6 fueron avalados por 54 senadores, con 9 rechazos y 2 abstenciones. El proyecto apunta a restringir el margen de discrecionalidad presidencial en el uso de esta herramienta.
La propuesta deberá ser debatida ahora en la Cámara de Diputados, donde en 2023 ya se había intentado sin éxito avanzar con una reforma similar. El avance opositor se da en un contexto de debilidad para el Gobierno, que acumula tropiezos en el Congreso, pérdida de aliados y complicaciones derivadas de denuncias de corrupción que afectan directamente a la gestión. La media sanción fue posible gracias a la alianza entre el kirchnerismo, sectores radicales y bloques provinciales, y recae sobre una ley que en su momento había sido impulsada por Cristina Kirchner durante su paso por el Senado.