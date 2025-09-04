Tras revertir el veto de Javier Milei, el Senado con un proyecto para restringir el uso de los DNU

Live Blog Post

"Estamos en una anormalidad institucional inusitada"

La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti dirigió críticas a los legisladores del PRO y la UCR que cuestionaron la utilización de los DNU y apoyaron la modificación de la Ley. En ese marco, remarcó: “Han pasado gobiernos de distintos signos políticos y con diferentes estilos, y esta norma nunca se modificó. Ahora todos aseguran que tenían proyectos, que siempre estuvieron en contra, pero cuando les tocó gobernar no la tocaron. Durante las gestiones del PRO y del radicalismo tampoco se debatió”.

"No puede haber mayor hijaputez que eso", disparó la senadora de Unión por la Patria luego de mencionar el escándalo de los audios filtrados que involucran a Karina Milei y a la primera plana de la dirigencia libertaria.

"La verdad que los papeles de la Escuela Austríaca se le quemaron todos", señaló la senadora del kirchnerismo, y criticó el programa económico del Gobierno nacional. Asimismo, Fernández Sagasti acusó a Javier Milei de arrogarse facultades institucionales. "Vamos a defender este Congreso modificando todas las leyes que tengamos que modificar. A diferencia del Presidente, lo vamos a hacer dentro de la Constitución Nacional", cargó en el cierre de su bloque.