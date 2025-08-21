Tras rechazar cinco decretos de Milei, el Senado aprobó la ley de Financiamiento Universitario

Live Blog Post

El Gobierno no para de recibir golpes legislativos

Al igual que el año pasado, el Senado sancionó la ley de financiamiento universitario y recomposición de los salarios docentes y no docentes con un total de 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones.

A los 34 senadores de Unión por la Patria se sumaron en la votación favorable Pablo Blanco y Martín Lousteau; la legisladora porteña Guadalupe Tagliaferri; la rionegrina Mónica Silva; la tucumana Beatriz Ávila; el correntino Carlos “Camau” Espínola; la cordobesa Alejandra Vigo; los dos representantes de Santa Cruz; once radicales y la chubutense Edith Terenzi.

El texto aprobado tuvo nuevamente el aporte técnico del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La iniciativa fue motorizada por la diputada entrerriana Blanca Osuna y logró unificar propuestas que habían sido presentadas por la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y sectores de la UCR.

El proyecto busca ajustar los fondos destinados a las universidades nacionales, actualizándolos al 1° de enero de este año en base a la inflación registrada en 2023 y 2024.