Tras la renuncia de Vitolo a la IGJ, Juan Bautista Mahiques avanza con la designación de los veedores para la causa AFA

Tras haber desplazado al titular de la Inspección General de Justicia ( IGJ ) , Daniel Vítolo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , avanzó con la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) en el marco de las presuntas irregularidades contables del organismo deportivo que conduce Claudio 'Chiqui' Tapia.

Fuentes oficiales habían asegurado a MDZ que la medida había sido convalidada por Mahiques este miércoles, tras su desembarco oficial en el Gabinete en lugar de Mariano Cúneo Libarona. Todo esto en paralelo a la decisión del flamante funcionario de pedirle la renuncia de varios titulares de organismos que dependen de su nueva cartera.

"Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos. Llego con mis equipos", explicó Mahiques en diálogo con A24 este miércoles. En ese sentido, el ministro desplazó de sus funciones tanto al titular de la IGJ, Daniel Vítolo, como a los titulares del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), Ana Belén Mármora; de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de la Oficina de Bienes Recuperados, Juan Cruz Montero, y de la UIF, Ernesto Gaspari.

En lugar de Vítolo, quien había liderado el embate legal del Gobierno contra la AFA en los últimos meses, MDZ anticipó la llegada de Alejandro Ramírez, un abogado con un magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, donde es profesor de grado y de la Maestría en Derecho Empresario (MDE). Será él quien tomará las riendas de la avanzada de la Inspección General de Justicia en la cual se enviaron intimaciones para que la entidad del fútbol argentino aporte documentación y brinde explicaciones sobre sus balances de varios ejercicios.

Al no recibir respuestas satisfactorias, Vítolo había solicitado al Ministerio de Justicia la designación de veedores en la AFA para recabar información, algo que aún no se había ejecutado. "Solo debemos y necesitamos conocer lo que hay y lo que no hay dentro de lo que expresan los estados contables en cifras globales, dando satisfacción a las observaciones que se le han cursado a la entidad en los últimos ocho años", enfatizó Vítolo en la última entrevista que brindó antes de dejar el cargo este viernes.

La medida apunta a que los veedores designados accedan a la documentación contable y administrativa de la entidad deportiva, incluida la información vinculada a las operaciones con empresas nacionales y extranjeras, así como los registros financieros relacionados con la Universidad de la AFA (UNAFA) y otros convenios firmados por la institución. El conflicto estalló luego de que la institución presidida por Claudio Tapia y Pablo Toviggino no presentara en tiempo y forma el balance financiero correspondiente a 2025.

El argumento de la IGJ es que la organización entregó documentación de manera parcial durante los últimos meses, pero que todavía no cumplió con la presentación completa del último ejercicio contable. Por su parte, la AFA rechazó las acusaciones, aseguró haber presentado los documentos y comunicó que “no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley".

Todo esto se produce mientras la conducción de la AFA es citada a brindar declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga una presunta apropiación indebida de aportes por parte del organismo. De acuerdo a la denuncia presentada por ARCA el 12 de diciembre pasado, la AFA omitió el depósito de retenciones correspondientes al IVA y al Impuesto a las Ganancias en el plazo fijado por la ley. También denuncia la falta de pago de contribuciones patronales de la seguridad social. Así, la deuda total imputada asciende a $19.353.546.843,85 a lo largo de los períodos fiscales que van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.