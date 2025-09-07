Tras conocerse la victoria de Fuerza Patria, CFK salió al balcón para festejar el triunfo

Live Blog Post

"Hemos construido con la unidad del peronismo"

Fuerza Patria Cecilia Moreau

La diputada nacional de Unión por la Patria Cecilia Moreau, habló tras el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. En su discurso, envió su reconocimiento "a toda la militancia que hizo posible este triunfo, a Juan, al Presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, a Máximo Kirchner, al Presidente del Frente Renovador a nivel nacional, a Sergio Massa, a nuestro querido Gobernador Kicillof, y por supuesto y especialmente a la querida Cristina Fernández de Kirchner".

Por otro lado, la dirigente cercana a Cristina Kirchner aseguró que "esta noche hemos construido con la unidad del peronismo y del campo nacional y popular un triunfo contundente y rotundo en la Provincia de Buenos Aires".