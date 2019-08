El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Jorge Todesca, dijo ayer que "no podría seguir" en su cargo bajo una presidencia del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en caso de que se imponga en las elecciones, ya que "no hay una reflexión o autocrítica" sobre la intervención del organismo durante la anterior gestión de gobierno.

En esa línea marcó que "el hecho de que el Indec haya podido reconstruirse tiene que ver con la voluntad política fuerte del Presidente (Mauricio Macri) de avalarlo y de dar presupuesto, además de abrir canales internacionales".

"No podría seguir con una administración que supone que el garante de la independencia del Indec soy yo", aseguró Todesca en una entrevista con radio Continental en la que remarcó la importancia de que el Presidente le dio "las condiciones de trabajo".

Pongo la advertencia porque no he visto que el principal candidato de la oposición, que habla de la independencia del organismo, no haga una reflexión o autocrítica sobre lo que ha sucedido".