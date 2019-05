Tinelli: "No descartó jugar en Alternativa Federal"

Marcelo Tinelli estuvo el fin de semana en la vecina provincia de San Juan para transmitir uno de sus programas y aprovechó la ocasión para hablar de su futuro en la política en una semana en la que lo tentaron de dos sectores del peronismo.

En conversación con Diario de Cuyo confirmó los llamados de Alternativa Federal y también de la Fórmula FF. Manifestó que anoche habló con Juan Schiaretti para manifestarle más definiciones al respecto. "Me gustaría saber en qué cargo, que Alternativa defina un poco el proyecto, quiénes van a estar y después qué cargo. Porque no es lo mismo que a uno le estén hablando de ir como diputado, como gobernador, algunos dicen en una PASO a Presidente, desconozco cuál es la idea", manifestó Tinelli.

Al ser consultado por su conversación con Alberto Fernández, manifestó: "Lo único que hicimos fue hablar de política en general, no tuve convocatoria de nada por parte de él".

Al ser consultado si participará en esta elección, dijo: "No descarto jugar en Alternativa Federal". En ese sentido, destacó que "ayudar políticamente al país no significa estar en un cargo, puede ser o no".