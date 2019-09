Tenso cruce de Pichetto y Cristina en el Senado

El senador Miguel Ángel Pichetto se cruzó esta tarde con su par Cristina Fernández de Kirchner, durante la sesión en la que se discute un proyecto de comunicación que plantea al Poder Ejecutivo dejar sin efecto la resolución que dispuso dicho aumento adicional y retroactivo.

En el momento en el que Pichetto tenía la palabra, fue interrumpido por Cristina, con palabras que no se llegaron a escuchar. Visiblemente molesto, su antiguo aliado le pidió silencio para poder continuar con su exposición. 'En la política lo que importa es el mensaje, la señora expresidenta debería saberlo', dijo Pichetto, antes de una nueva interrupción.

'La escucho siempre con atención, así que le pido que me respete', lanzó el senador. Luego, ante nuevas palabras de Cristina -que habría hecho mención a arrodillarse- Pichetto respondió: 'No se arrodille, quédese tranquila. Usted nunca se arrodilló. Su orgullo es infinito'.

