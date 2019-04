Surgen cuestionamientos a Lavagna desde el peronismo

El diputado nacional Diego Bossio y el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Antonio Caló, criticaron al ex ministro de Economía Roberto Lavagna que pretende una candidatura suya a la Presidencia "sin internas" pese a la proliferación de precandidatos en el justicialismo.

Bossio destacó en declaraciones radiales la importancia de que la oposición no kirchnerista "construya una alternativa" para Argentina de cara a las elecciones presidenciales de este año y agregó que "no hay nada más virtuoso que una PASO" para esa definición, al rechazar la idea de Roberto Lavagna de un candidato por "consenso".

"Las PASO son obligatorias, haya o no contrincantes. Eso va a generar otra seguridad entendiendo que todos sabemos que el que gana, gana, y el que pierde, acompaña", indicó Bossio.

Consultado sobre las aspiraciones del ex ministro de Economía Roberto Lavagna a la Presidencia, Bossio cuestionó la idea de definir una candidatura "por consenso", tal como lo exige el economista, y pidió discutir "sin egoísmos".

"Con profunda vocación democrática y republicana podremos construir una alternativa. Tenemos una responsabilidad con la representatividad", agregó el legislador, quien aseguró estar ubicado "mas cerca de Sergio Massa" quien también pugna por representar al espacio opositor no kirchnerista dentro de Alternativa Federal. "Hay que construir una mayoría pensando en el 10 de diciembre, buscando las mejores alternativas, yo creo que no hay nada más virtuoso que una PASO", añadió.

Por su parte, Caló sostuvo en declaraciones a la agencia Télam que Lavagna "es un buen candidato y un buen compañero, pero los jóvenes no lo conocen y el laburante no se acuerda quién es".

En cambio, fue más enfático al ser consultado si apoyaría la candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Yo no tengo ningún problema en votar a Cristina si es la candidata, pero es ella la que tiene que decidir si quiere ser o no".

Cabe destacar que durante el congreso de la UOM en Mar del Plata se realizó un simulacro de votación presidencial en el que la ex presidenta salió primera, Lavagna segundo y tercero el presidente Mauricio Macri, con siete votos.