Surgen críticas del radicalismo al pedido de 'unidad' de Lousteau

El diputado nacional de la UCR, Facundo Suárez Lastra, afirmó que el pedido de su par en la cámara baja, Martín Lousteau, de convocar a una apertura del frente Cambiemos hacia otras formaciones políticas, expresa una actitud "voluntarista" ya que esas mismas fuerzas "el radicalismo los convocó en 2015 y ellos decidieron no sumarse".

Al respecto, recordó que tanto Roberto Lavagna, como el socialismo de Santa Fe o distintos gobernadores peronistas, a los que Lousteau llamó a formar parte de un Cambiemos ampliado, "son dirigentes que hicieron manifiesta su voluntad de enfrentar a (el presidente Mauricio) Macri" por lo que "nunca van a integrar Cambiemos".

"Muchos de los referentes a los cuales Lousteau hoy convoca a incorporarse, el radicalismo los convocó en 2015 y ellos decidieron no hacerlo. Por eso digo que es más un voluntarismo que otra cosa", dijo Suárez Lastra en declaraciones radiales citadas por la agencia Télam.

Aunque manifestó estar de acuerdo con que "Cambiemos debe procurar su propia consolidación y ampliar su base de sustentación", y en "ser más respetuoso de su conformación actual, del radicalismo y la Coalición Cívica, y no sólo el PRO", advirtió que no se puede sumar a sectores "que tienen una mirada absolutamente crítica" de la gestión oficial. "No me parece muy oportuno plantear una convocatoria de gente que ya está haciendo campaña en contra", aseveró.

Según el diputado radical, en la convención radical de 2015, celebrada en Gualeguaychú "se puso un sólo límite de no integrar la interna peronista, pero fue una frustración enorme del radicalismo que el socialismo no se sumara a nuestra propuesta".

Sin embargo, dijo que advierte que "hay sectores del peronismo que ven con preocupación el crecimiento de Cristina (Kirchner) y por eso hay que tener un acuerdo estratégico parlamentario".

Por otra parte, consultado por la posibilidad de una eventual candidatura de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a la Presidencia, dijo que le "parece muy difícil", ya que "eso dejaría a la provincia sin una cabeza que ha sido muy exitosa, muy popular y que ha revertido 25 años de gobierno horrible".

"El candidato tiene que ser Macri, pero creo que el proyecto político tiene que desmacrizarse y superar la cultura personalista, haciendo que los distintos sectores se sientan más cómodos apoyando el liderazgo de Macri". Y concluyó: "No creo que sea prudente cambiar de conductor en medio de la tormenta".