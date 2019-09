Suarez: "Representamos algo muy distinto al patoterismo sindical que representa el kirchnerismo"

El gobernador Alfredo Cornejo participó del encuentro del Comité Federal Provincial que congregó a la juventud radical de la provincia en Junín. Allí los instó a “seguir trabajando más que nunca en estos últimos días de campaña”. Lo hizo acompañado por los candidatos a gobernador y vice, Rodolfo Suarez y Mario Abed y la candidata a diputada Nacional, Jimena Latorre.

Luego, el mandatario provincial y el candidato a gobernador se trasladaron hacia Maipú donde participaron de un bingo solidario en el Club Peñaflor, en el que participaron cerca de 500 personas. Estuvo presente el candidato a intendente de Maipú, Néstor Majul.

El Comité Federal Provincial es un ámbito de diálogo, discusión y formación que cuenta con la presencia de grandes expositores. En el marco de la campaña, que se lleva a delante para las próximas elecciones provinciales del 29 de septiembre, fueron invitados Cornejo, Suarez y Abed.

“Es importante tenerlos a ustedes como parte de nuestro equipo”, les dijo Cornejo a los presentes. Agregó que “la mayoría de los ciudadanos no se toma el trabajo de involucrarse en política y venir a discutir sobre los principales temas de la sociedad. La mayoría tiene opiniones, pero no se mezclan en la acción política comprometiéndose. Por eso los ciudadanos que se comprometen son distintos a los millones que van a votar, y nosotros somos distintos”.

En este sentido, el gobernador señaló que “seguramente más de uno de ustedes sufre alguna recriminación por ser distintos. ¿Qué haces perdiendo el tiempo allí?, te dicen. Sé que pasa porque me pasaba. Habitualmente no se comprende porqué uno le dedica tanto tiempo y energía a esta actividad. Estamos llamados a ser diferentes, a ser solidarios en el buen sentido de la palabra porque nos interesa el bien común y el bienestar de la sociedad”.

“Sabemos que ese bienestar no se construye solo, no es la sumatoria de voluntades individuales. Se requiere de acción política concreta, de militancia. Del machismo cultural a la igualdad de género hay necesaria acción política, de la desigualdad de oportunidades a la igualdad es necesaria una acción política. Cada cambio que nos proponemos requiere de la política”, agregó el mandatario.

De esta manera, Cornejo indicó que son estas razones por las que “yo los valoro a ustedes, porque seguramente aquí en la Juventud Radical hay ambición de poder, pero detrás de un proyecto, por eso se juntan a conversarlo. Si la ambición fuese llegar al poder por el poder mismo no se estarían juntando hoy aquí tomándose toda una tarde. Nosotros hemos construido otro modelo. Yo en particular cuando me he tenido que poner firme contra el peronismo lo he hecho fuerte, he levantado la voz y hemos gritado aun cuando parecíamos minoritarios en el conjunto de la sociedad”.

Les explicó que “es necesario que ustedes mantengan viva esta organización. Con vistas al 29 de septiembre, es importante que transmitamos nuestros proyectos, no sólo lo que vamos a hacer en el futuro sino mostrando los antecedentes de todo lo que hemos hecho en estos 4 años. Hemos cambiado el Estado de Mendoza, y lo hemos hecho con muchos de ustedes ocupando cargos relevantes”.

Suarez agradeció también el esfuerzo realizado por la militancia en esta campaña. “Tenemos un gran desafío en la provincia y en los municipios. No tenemos que aflojar, tenemos que seguir jugando este partido y tener conciencia que todos los días podemos aportar nuestro granito de arena para todos los mendocinos”, les dijo a los radicales.

Así, el candidato a gobernador resaltó que “hemos demostrado que tenemos capacidad para gobernar, estamos planteando nuestra campaña en base a la continuidad de cada uno de los ejes en los que se trabaja en este gobierno”.

“Representamos algo muy distinto al patoterismo sindical que representa el kirchnerismo”, dijo Suarez sobre lo sucedido anoche en la Plaza España.

“El esfuerzo que estamos haciendo en recorrer la provincia junto a Cornejo y Abed es lo que queremos contagiarles a ustedes. Lo nuestro no alcanza si ustedes no están”, cerró el intendente de la Capital.