Suarez quiere que el PD se reincorpore a Cambia Mendoza

Después de sellar la continuidad en Cambia Mendoza del Frente Renovador en pleno, el precandidato a gobernador Rodolfo Suarez, quien también preside el radicalismo en Mendoza, se lanzó a la "caza" de otro socio que por ahora permanece afuera del frente oficialista: el Partido Demócrata.

"No hay absolutamente ninguna objeción de parte de la UCR para que el PD forme el frente Cambia Mendoza", señaló al respecto Suarez. El intendente de la Capital le transmitió este mensaje personalmente a Marcos Niven, presidente del PD.

"Lo estamos debatiendo, no hay nada decidido por ahora", fue la primera respuesta de Niven a Suarez. La relación política había quedado mal a fines de febrero, cuando la alianza electoral con el radicalismo se rompió porque los demócratas pedían libertad de acción para adherir o no a Cambia Mendoza en algunos de los departamentos que adelantaron los comicios y no se lo permitieron.

Además de negarles esta posibilidad en cuatro comunas, la UCR marginó al PD del frente provincial en la lista de partidos que presentó en aquella fecha a la Junta Electoral.

El PD terminó presentando candidaturas por fuera del frente oficialista en San Rafael y San Martín. Pero además, los demócratas se partieron hacia adentro: el grupo que forma parte de la gestión renunció al partido y ahora se nuclea bajo el sello del Partido Demócrata Progresista.

Pero, este lunes, la invitación de Suarez al PD para revalidar la pertenencia a Cambia Mendoza demostró que no está todo perdido.

De hecho, en algunos departamentos, como San Carlos y Malargüe, el PD estaría dispuesto a firmar con el radicalismo. Niven no anticipó si la propuesta de Suarez será aceptada o no, aunque sí aclaró que la decisión que se tome correrá para los 14 departamentos que harán sus elecciones en la misma fecha que la Provincia.

La posibilidad de que el PD vuelva a ser socio de Cornejo surgió después de que Suarez hiciera lo propio con Guillermo Pereyra, quien es titular de uno de los dos partidos que conforman el Frente Renovador en Mendoza.

A fines de febrero, fecha en la que se presentaron alianzas para los comicios adelantados y también el primer modelo de Cambia Mendoza para la provincia, el partido de Pereyra no se unió al frente oficialista. Sí lo hizo, en cambio, la otra parte del massismo mendocino: Unión Popular, del intendente de San Carlos Jorge Difonso.

Poco después, el Partido Renovador presentaba como candidato a intendente de San Rafael a un ex funcionario justicialista: Alejandro Cazabán.

Sin embargo, a nivel provincial, la puerta nunca se cerró. De ese modo, el sindicalista y diputado pudo ratificar este lunes su alianza con Cornejo y fundamentalmente con Suarez, a quien apoyará en las próximas elecciones para frenar a Omar de Marchi. "No queremos que desembarquen en Mendoza las políticas nacionales del PRO", explicó Pereyra.

Ninguno de los dos massistas más importantes de Mendoza sabe aún si este apoyo a Suarez los ubicará en la lista de candidatos, que debe cerrarse el 19 de este mes. Lo mismo ocurre con el PD, si es que acuerda su continuidad.

Por ahora, sólo se habla de consignas. "Cada uno puede tener su identidad nacional, por eso hemos desdoblado", señaló Suarez este lunes.

Como en 2015, Cambia Mendoza apuesta a que confluyan en su seno partidos y dirigentes macristas y antimacristas. Para confirmar en ese equipo al PD hay tiempo hasta el 10 de este mes.