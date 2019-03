Suarez: "Nadie niega la crisis, pero hay señales positivas"

Rodolfo Suarez usó como pocos a la Fiesta de la Vendimia como plataforma de lanzamiento. Ya en plena campaña para intentar ser Gobernador, el Intendente de Capital dijo que la crisis es innegable y que eso puede ser un condicionante para la campaña. “No es fácil. La situación económica no es buena. Nadie niega que vivimos una crisis, pero con signos positivos respecto a otros. Lo positivo es que se está hablando con la verdad y con un marco de institucionalidad”, aseguró el candidato del oficialismo.

En la mesa de MDZ Radio Suarez coincidió con Mario Abed, uno de los dirigentes que suena como posible compañero de fórmula. Ambos reconocieron la posibilidad, pero no se animaron a confirmarlo. La tensión para ver si es o no Abed el candidato a vicegobernador tiene que ver con la presión interna para que haya una mujer integrando la fórmula. “Sobre esto ya hemos hablado con Mario. Sabemos que hay que hacer consultas, no solamente con nuestro partido. Pronto vamos a estar definiendo esto. Hay un debate en la sociedad, sobre todo con la ley de paridad. Hay voces que hacen su reclamo. No se trata de hombre o mujer sino de capacidades y visión de género. Puede haber mujeres que no lo tengan y hombres que sí”, dijo Suarez.

El candidato del oficialismo no dio detalles sobre cuál podría ser su impronta como Gobernador. Solo dijo que emulará lo hecho en Ciudad. “Si me toca voy a tener una vara muy alta, pero lo tenía con la Intendencia la Ciudad de Mendoza era muy alta y estuvimos a la altura. Lo que hicimos en la Ciudad es lo que vamos a hacer”, aseguró. Y prometió una campaña limpia con De Marchi. “Omar está muy lanzado, pero me parece muy buena la competencia. Vamos a hacer una muy buena elección. El que gana gana, el que pierde ayuda”, cerró Suarez.