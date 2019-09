Suarez, confiado: "No vamos a esperar al 10 de diciembre"

El Frente Cambia Mendoza cerró la campaña de cara a las elecciones provinciales del domingo, donde se elige al sucesor o sucesora de Alfredo Cornejo en la gobernación, además de 14 intendentes, legisladores y concejales.

El acto fue “austero” según las propias palabras de Cornejo y apuntó a reforzar la idea de la campaña del oficialismo: la continuidad. El principal vocero del mensaje fue el Gobernador, quien estuvo rodeado por todos los intendentes y candidatos.

Los candidatos

“Sabemos de las dificultades y por eso queremos pedirle el apoyo a la ciudadanía. En el marco de esas dificultades hemos podido mantener a flote la administración del Estado y mejorarla, teniendo mejores servicios. Nadie mejor que nosotros sabemos qué falta”, aseguró Cornejo.

Hay "equipo"

El Gobernador presentó a Suarez como parte de su propio equipo. “Rodolfo Suarez es parte de nuestro equipo; parte indisoluble de este equipo. Prometemos poco. Y lo poco que prometemos, lo cumplimos. No hay nadie que pueda recriminarnos. Tenemos palabra y credibilidad. También el realismo de no esconder la basura debajo de la alfombra. Este equipo sabe qué hacer y no hace demagogia”, aseguró.

Suarez, por su parte, se mostró confiado y repitió los mismos conceptos de toda la campaña: seguir lo que ha hecho con Cornejo. “Estamos muy confiados y quiero agradecer a los mendocinos y mendocinas para seguir adelante. Tenemos una agenda de crecimiento porque sabemos muy bien lo que hay que hacer”, dijo el candidato.

El actual intendente de Capital se hizo parte del equipo del actual de Cornejo. Y volvió a sugerir que si es gobernador, tendrá funcionarios del actual gabinete. “Hay excelentes funcionarios en el Gabinete de Cornejo”, aseguró. Para marcar esa idea de “continuidad” dijo que hay medidas que tomarán antes de cambiar la gestión. “No vamos a esperar al 10 de diciembre. Acá tenemos que acelerar para llegar con la solución”, aseguró.