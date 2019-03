Storani: el PRO "no acepta la hacer las PASO" con la UCR

El vicepresidente segundo de la UCR, Federico Storani, aseguró que en la UCR hay intenciones de que se realicen primarias dentro de Cambiemos, pero que el PRO cierra esa posibilidad para asegurar la candidatura de Mauricio Macri.

En diálogo con el programa After Office de MDZ Radio, el radical señaló que "nosotros quisiéramos competir con Macri, tal cual él lo hizo en su momento". "Macri fue consagrado por elecciones abiertas. De hecho derrotó a Elisa Carrió por la Coalición Cívica y a Ernesto Sanz por la UCR", recordó. Storani consideró que "pasados tres años de gestión nos parecería bueno que se pongan las cosas blanco sobre negro y que las PASO se vuelvan a realizar".

Sin embargo, consideró que hay pocas posibilidades de que eso ocurra, ya que "el PRO en el Gobierno no acepta esa posibilidad". "Dijeron que de ninguna manera va a haber PASO. Aunque la regla exista, si no hay voluntad política para hacer una elección interna, no se puede hacer", completó.

Sobre la posibilidad de apoyar al potencial precandidato Roberto Lavagna, señaló que "todavía ni se presentó como candidato". Además, recordó que aún no se realiza el congreso partidario de la UCR, momento en el cual se comenzarán a formar algunas definiciones.

