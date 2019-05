El precandidato a intendente de Godoy Cruz por el PJ, Emilio Caram, dijo que Alejandro Bermejo apoya la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

"Él ha manifestado que está apoyando la fórmula de Alberto y Cristina, aunque estamos abocados a lo provincial", sostuvo Caram en el aire de MDZ Radio, y se remitió a un tuit del precandidato a gobernador del frente Elegí, en el cual sostuvo que vio "con buenos ojos" aquel anuncio.

Sin embargo, al recordársele que Bermejo no ha elegido un candidato presidencial, Caram evitó dar más precisiones. Sostuvo que "eso se tienen que preguntar a él" y aseguró que Bermejo les ha dado a los precandidatos a intendente "la libertad de apoyar a quien queramos" en la carrera presidencial.

La realidad es que Bermejo, al menos públicamente, no se ha definido a favor de la fórmula FF. Por el contrario, ha dicho que avalará el proyecto justicialista que más favorezca a Mendoza y ha dejado esa elección para después de las PASO provinciales del 9 de junio.

Distinta ha sido la postura de Anabel Fernández Sagasti, la precandidata a gobernadora que enfrenta a Bermejo por Unidad Ciudadana y está haciendo campaña con el lema "Cristina vuelve".

A pesar de que su sector de la interna provincial (Sumar) no ha elegido candidato a presidente, Caram está repartiendo en Godoy Cruz folletos que entremezclan su foto con las de Cristina y Alberto Fernández y dice que él, en lo personal, ya optó.

El folleto que reparte Caram en Godoy Cruz.

"Yo he sido parte del proyecto desde 2003 porque me sedujo Néstor Kirchner. Siempre hemos estado dentro del kirchnerismo y no hace falta estar en Unidad Ciudadana (el sector liderado por Fernández Sagasti) para apoyar un proyecto nacional y popular", explicó.

También expresó: "No compartimos que la fórmula Fernández-Fernández sea de un espacio determinado". Y aseguró que todos los candidatos de Sumar en Gran Mendoza "hemos elegido públicamente a Alberto y Cristina".

Caram mencionó expresamente a Guillermo Carmona (Capital), Gustavo Arenas (Guaymallén), Martín Caín (Las Heras) y Javier Pelegrina (Luján).

"Con Alejandro (Bermejo) no hemos tenido diferencias sobre esto, ya que él ha sido muy abierto", aseguró Caram, y agregó que "no hay condicionamientos" del intendente de Maipú.

El "cristinismo" de varios precandidatos a intendentes de Bermejo es visto como una maniobra tramposa en el bando de Unidad Ciudadana. "Están jugando a robarse los votos de Cristina porque pierden en el primer distrito", han llegado a decir cerca de Fernández Sagasti.

Escuchá la entrevista a Caram en MDZ Radio a partir del minuto 16 de este audio: