Sola descartó ir como vice de Cristina

El diputado nacional Felipe Solá descartó este sábado que esté pensando presentarse a las próximas elecciones como compañero de fórmula de la expresidente y senadora bonaerense Cristina de Kirchner y aclaró que él sigue sosteniendo su candidatura presidencial.

"Agradezco que me citen como posible vice de Cristina, pero yo quiero ser presidente", explicó el líder del interbloque Red por Argentina, luego de haber sido mencionado por el exjefe de Gabinete Alberto Fernández como un posible candidato a vicepresidente para acompañar en una fórmula a la líder de Unidad Ciudadana.

En declaraciones a radio El Destape, Solá dijo que su convicción es presentarse en las internas del peronismo como precandidato presidencial, y aportar sus votos a ese frente electoral.

"Mi candidatura pretende ayudar a que sea más fuerte el peronismo, y eso incluye al kirchnerismo. Lo más importante es ganar, lo demás es secundario. Tengo claro que quiero ir a una interna y poder aportar mis votos", resaltó.

En tanto, el exgobernador bonaerense aseveró que en la provincia de Buenos Aires el peronismo va a poder consensuar un sólo candidato de manera tal de evitar una compulsa interna.

"No veo muy grave la resolución de la candidatura porque se va a acordar. Creo que va a haber un candidato único", enfatizó.

Consultado sobre la decisión que hizo pública el exministro de Economía Roberto Lavagna de no competir en internas del peronismo, Solá le dedicó palabras críticas al sostener que "no sabe ubicarse en política".

"Lavagna fue uno de los mejores ministros, pero lamento que en política no sabe ubicarse, no sabe lo que quiere, o no quiere la unidad", cuestionó.