Sin sorpresas en el primer test electoral del 2019

Al final no hubo sorpresas. Los pronósticos agoreros de los últimos días para el Movimiento Popular Neuquino no se cumplieron. La elección para gobernador fue muy similar a la de hace 4 años atrás: el ganador Gutiérrez obtuvo casi lo mismo; Rioseco bajó unos 3 puntos y Quiroga perdió 4, aunque en su momento la UCR y el PRO fueron divididos. Al mismo tiempo la novedad fue la inserción del ex gobernador Sobisch, el cual no le quitó votos a su partido de origen, sino tal vez a Cambiemos.

El gobierno nacional respira porque ganó un semialiado, y eso quita presión sobre si 1) se venía una ola kirchnerista, y 2) se generaba una amenaza sobre las inversiones en el yacimiento de Vaca Muerta. El mal desempeño del alcalde capitalino Quiroga –de Cambiemos- no es un dato político relevante, ya que hace mucho se lo daba por poco competitivo. Incluso salió tercero en la ciudad que gobierna.

También respira el peronismo federal, ya que un triunfo de un referente de Cristina hubiera acelerado el debate sobre si debe haber o no unidad opositora.

Este resultado implica varias cosas:

1) la provincia tiene una estructura electoral poco móvil, ya que el partido local no pierde el poder, aunque ya no se impone por las diferencias históricas;

2) el boom del shale crea un atmósfera económica bien distinta al resto del país, que si se suma al factor anterior hablan de un electorado relativamente conservador.

3) "la grieta" kirchnerismo – antikirchnerismo no se instala fácilmente en elecciones locales, más aún cuando el oficialismo local no responde a ninguno de esos dos polos.

4) un eventual apoyo de Cristina a un candidato no significa votos efectivos.

5) si algún resultado electoral amenaza el clima de inversiones beneficiosas los votantes no le dan lugar (poco eco parece tener tampoco la polémica sobre la técnica del fracking).

6) los resultados de la legislativa de 2017 tampoco marcaron tendencia, ya que en ese momento triunfó Cambiemos con el 28 %, el MPN salió segundo con el 21 %, y el peronismo fue dividido en 2 frentes que sumaron el 37 %.

Al haber ganado nuevamente el partido provincial lejos está de poder sacarse conclusiones nacionales desde una provincia chica y particular. Los que querían ver en esto un termómetro nacional se quedan con las ganas.

Se deberá ser muy cuidadoso con leer resultados electorales adversos al gobierno en varias elecciones adelantadas como una tendencia nacional. Ya sucedió hace 20 años, cuando el peronismo logró una serie de victorias previas a la presidencial, pero que no modificaron la ventaja a favor de la Alianza. Claro que esta oportunidad es distinta porque el escenario nacional es por ahora de paridad.

(*) Consultor político. Presidente de Consultora Carlos Fara y Asociados. Ex presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos.

Seis claves para entender lo que pasó. Por Carlos Germano (director de Germano y Asociados)

1- Son elecciones provinciales. El neuquino vota quien le garantiza mejorar su calidad de vida y le genera más confianza y previsibilidad para proyectar su futuro y el de su familia. No vota pensando en Vaca Muerta.

2- El Movimiento Popular Neuquino (MPN), gobierna la provincia, salvo períodos dictatoriales, desde el año 1962. Es bueno recordar que en el año 1973, cuando todo el mapa electoral de la Argentina era peronista, Felipe Sapag (presidente del Movimiento Popular neuquino) fue electo gobernador.

3- Casi el 25% de la población neuquina es empleado público.

4- La maquinaria electoral del partido de gobierno es omnipresente. Llega a los parajes más alejados y con poca población. Y allí, el MPN y el gobierno provincial está presente. Y en elecciones disputadas es un valor agregado que hace la diferencia.

5 -La nacionalización de la campaña en elecciones provinciales en general no son positivas.

La aparición de la ex presidenta Cristina Kirchner, en una foto con los candidatos del peronismo y luego con un spot de campaña, fidelizó el voto propio y generó incertidumbre a otros sectores de la sociedad que no comulgaban con el partido de gobierno.

Asimismo la figura de la ex presidenta es resistida en la Patagonia. En su provincia, Santa Cruz la imagen negativa es de 53%.

6- Es por eso que nos equivocamos en analizar las elecciones provinciales desde un prisma nacional.

Son elecciones que tienen sus dinámicas de acuerdo a las necesidades y preocupaciones eminentemente locales.

Vaca Muerta es muy importante para todo el país, pero los neuquinos deciden defendiendo sus propios intereses.