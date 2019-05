Simón celebró la decisión de la Corte de NY: "Da por terminado el tema"

Un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Gobierno, Fiscalía de Estado y un estudio de abogados norteamericano sirvió para desactivar el reclamo millonario de un bonista en Estados Unidos. Luego de que se conociera el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que rechaza el reclamo del inversor, el fiscal de Estado Fernando Simón celebró la novedad. "Es una muy buena noticia. Habíamos ganado en primera instancia y esto confirma que al no reclamar a tiempo Moshe Ajdler no puede pedir el capital ni los intereses", manifestó a MDZ.

Simón señaló que no conocen a Moshe Ajdler y que recién en 2016 se presentó como tenedor de bonos emitidos por la provincia en el año 1997 por 7.050.000 dólares. El inversor reclamaba el pago del capital más los intereses acumulados. "El reclamo inicial era de más de 20 millones y de ahí fue bajando", subrayó Simón.

Este jueves se conoció la sentencia de la Corte de Apelaciones y ya casi no quedan vías legales para que Moshe Ajdler insista con su reclamo. "Puede intentar ir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Es proceso difícil y es casi imposible que la Corte le admita el caso. Incluso, si lo admite posiblemente falle en su contra", subrayó el funcionario provincial. En base a ello sostuvo que la Justicia de EEUU "da por terminado el tema".

Para que esto ocurra, recordó que fue necesario el trabajo conjunto entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Gobierno y Fiscalía de Estado. "Hace tiempo viajamos a Nueva York y entrevistamos diferentes estudios de abogados hasta contratar uno. Hemos estado en contacto permanente con ellos, que son quienes llevaron el juicio", adhirió.

Por último, el titular del órgano contralor sostuvo que lo ocurrido sienta un precedente que puede influir en futuros reclamos contra la provincia, otras provincias o incluso la nación. "En las distintas emisiones de deuda, puede darse que un sector no se presenta a la renegociación y se le pasan los plazos. Esto también pasa con bonos nacionales o de Buenos Aires, pero por diez veces más dinero. Con este precedente queda claro que el que no reclamó oportunamente no puede aparecer a reclamar después", esgrimió el fiscal de Estado.

En este sentido, destacó que Mendoza siempre hizo los canjes de bonos y este acreedor no se presentó ni inició oportunamente una causa judicial. "Es la última causa abiertas que teníamos por tema deuda", concluyó.