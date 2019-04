Siguen los cruces en la Convención Nacional de la UCR

Los directivos de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), encabezados por su vicepresidente, Agustín Campero, volvieron a salir al cruce del presidente del cuerpo, Jorge Sappia, a quién le exigieron que "no siga contradiciendo las decisiones partidarias", y a través de una declaración ratificaron que van a "construir, conformar y fortalecer Cambiemos" .

"El presidente de la Convención, Jorge Sappia, ha manifestado su opinión, en sus declaraciones y apariciones públicas, en detracción de las decisiones del cuerpo que él mismo preside. Esa actitud se presta deliberadamente a confundir a la opinión pública. Mientras siga teniendo el cargo que tiene, el Señor Sappia debe desistir de avanzar en sentido contrario a lo que decide el partido", dijeron los miembros de la mesa directiva de la Convención Nacional a través de una declaración.

Esta no es la primera vez que los miembros de la Convención salen a dejar en claro que no comparten los dichos del presidente del cuerpo, quien días atrás dijo que el radicalismo no convocará a una Convención Nacional porque "no hay tiempo ni interés para hacerla", tras asegurar que, si se hiciera, "la mayoría del radicalismo votaría por terminar con la alianza Cambiemos".

"Creo que el comité nacional no va a convocar a la convención, y si lo hiciera, la mayoría votaría por salir de Cambiemos, ya que el tiempo útil de la alianza se ha agotado; y creo que hay que terminar con esto, que ha sido una experiencia frustrante", había manifestado textualmente Sappia en declaraciones a radio Caput.

Ante esto, el resto de los dirigentes salió a cruzarlo, recordando que "tanto en las convenciones realizadas en Gualeguaychú como en La Plata, la UCR decidió construir, conformar y fortalecer Cambiemos. Ese rumbo es una voluntad y un mandato determinados por el máximo cuerpo partidario luego de deliberaciones que fueron ejemplares", le responden.

"Nosotros, miembros de la Mesa Directiva de la Honorable Convención Nacional de la Unión Cívica Radical ratificamos - y es nuestro deber respetar y hacer respetar- las decisiones de la Convención", comienza diciendo la declaración.

Además de Campero (Vicepresidente 1º, Buenos Aires), firman el documento María José Sanz (Vicepresidenta 2º, Mendoza), Alberto Bernis (Secretario, Jujuy), Liliana Bayonzo (Secretaría, Chaco), Samir Zeidan (Secretaría, Santa Cruz), Lorena Tetaz (Secretaría, Buenos Aires) y Julieta Valmaggia (representante de Franja Morada).