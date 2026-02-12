Sigue el debate por la baja de edad de imputabilidad: la votación sería alrededor de las 20

La Cámara de Diputados sesionará este jueves desde las 11 para tratar dos proyectos centrales para la agenda legislativa del Gobierno nacional: la reforma del régimen penal juvenil, que propone la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y la aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
12-02-2026 17:53
Avanza el debate por la baja de la edad de imputabilidad: a qué hora es la votación
Los jefes de bloque tomaron la palabra, y se reparten el tiempo reglamentario con otros miembros de sus bancadas. El último en hacerlo será el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. Se estima que entre las 19 y las 20 sea la votación que defina qué pasará con el proyecto de ley.
12-02-2026 16:52
Miguel Pichetto acompaña el proyecto, pero lanzó duras críticas
El titular del bloque Encuentro Federal no escondió su malestar con el proyecto de baja de edad de imputabilidad, a pesar de acompañar el proyecto oficialista. Sostuvo que se trata de “una medida de impacto en realidades que ocurren en una sociedad rota, en decadencia y donde se ha perdido el valor de la escuela pública y la familia como elemento de contención que son parte de la incorporación de jóvenes al delito”.
Sin embargo, aclaró que “tomando los porcentajes no es tan alto porque no llega al 2%”.
El diputado lanzó sus críticas y explicó que “detrás de este proyecto, hay un Gobierno que no invierte en infraestructura y en educación”. “Estas son medidas de efecto que sirven para lucimiento de determinados senadores o exministras que, no conformes con 14 y que quisieran 13 o talvez 10, porque eso las coloca más a la derecha y las pone en el lugar del facilismo discursivo satisface a algunos sectores”, remarcó.
12-02-2026 15:24
El Gobierno se encamina a sancionar la baja de edad de imputabilidad
En un clima ameno para el oficialismo en Diputados, antecedido por la aprobación de la reforma laboral en el Senado, se desarrolla la sesión por la baja de edad de imputabilidad a 14 años. Se espera que la media sanción se apruebe cerca de las 18.
El proyecto tendría el apoyo de los diputados de La Libertad Avanza, pero también del PRO, de una parte de la UCR y de los bloque provinciales. Incluso, los diputados del Frente Renovador, dentro de Unión por la Patria votarán a favor del proyecto que impulsa el Gobierno de Javier Milei.
12-02-2026 14:10
Santurio: "Las prioridades del Gobierno son el sostenimiento de los más vulnerables y mejorar la situación macroeconómica"
"No va a ser la solución definitiva, pero es una respuesta a los jóvenes que cometen delitos graves, para que entiendan que son parte de la sociedad", aseguró el diputado libertario sobre el proyecto de ley sometido a votación. Al mismo tiempo destacó la labor de Sandra Pettovello al frente de Capital Humano, arguyendo que la pobreza dejó de subir desde el comienzo del gobierno libertario.
12-02-2026 13:50
Víctimas en los palcos y dos homenajes
El libertario Bornoroni pidió la palabra para recalcar la presencia en los palcos del recinto de integrantes de organizaciones como Usina de Justicia y Madres del Dolor. "Están muy interesados en que esta ley al final del día tenga media sanción", agregó.
El peronista y riojano Sergio Casas tomó el relevó de la palabra para realizar un homenaje a Facundo Quiroga y su rol en la historia argentina. El diputado hizo paralelismos entre las luchas de Quiroga por el federalismo en aquel entonces y los reclamos por mayor federalismo en estos días. La razón del homenaje viene de la mano de un nuevo aniversario de la muerte de Quiroga el próximo lunes. El caudillo riojano, "padre del federalismo" según Casas, murió un 16 de febrero de 1835.
A continuación, el diputado Aldo Leiva de Unión por la Patria dedicó unas palabras en homenaje a Sandra Mendoza y su trayectoria política.
12-02-2026 13:37
Grabois: "Sos medio tontito vos"
"Yo no sé de donde sacó el primo de Pampita que un diputado no puede participar de una manifestación popular. Es lo menos democrático que escuché en mi vida", ironizó Grabois en respuesta a Ardohain. Después de instarlo a este último a realizar una denuncia, felicitó a quienes marcharon en contra de la "basura" de la reforma laboral.
"Compiten entre jurisdicciones para ver quien es más sádico, inhumano y cobarde (...) pero a los narcos ya le firmaron un tratado de libre comercio" dijo Grabois. Siguiendo con el hilo, comenzó a asociar a Espert y Lorena Villaverde, aún diputada, con el narco. Más tarde equiparó a la actual reforma laboral con la impulsada en 2001, amenazando con que el Gobierno Nacional podría terminar igual que el gobierno de de la Rúa, "yéndose en helicóptero".
El diputado no pudo evitar el cruce con otros miembros de la cámara, incluido el diputado libertario Álvaro Martínez, a quien trató de "tontito".
12-02-2026 13:34
El PRO denunció la violencia en la marcha contra la reforma laboral
El pampeano Martín Ardohain mencionó la obligación de no naturalizar que legisladores hayan estado en la Plaza del Congreso en el día de ayer, donde se tiraron piedras y bombas Molotov. "No puede ser que cuando estás en el gobierno repudies estos hechos y cuando estás en la oposición lo único que se te ocurra es tirar piedras", afirmó.
12-02-2026 13:19
Esteban Paulón y la reforma laboral como una "barbaridad"
Adelantándose a un debate que todavía no tiene lugar en Diputados, el diputado Esteban Paulón aseguró que el proyecto impulsado por Bullrich sobre reforma laboral en el Senado, solo llegó de forma impresa a los despachos seis minutos antes de su votación. "Falta de respeto y desprolijidad" es lo que alegó el diputado de Provincias Unidas. También criticó la disminución del salario en caso de pedir licencia por enfermedad, lo que calificó de "barbaridad". Acto seguido, apuntó también contra los cambios establecidos en los despidos arbitrarios por discriminación. Para terminar, defendió los estatus particulares de ciertos oficios o profesiones que la ley de reforma laboral pretende derogar o modificar.
12-02-2026 12:55
Bregman: "Las paredes anchas de este palacio separan tanto de la realidad que cuesta acercarse a ella"
Desde el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Myriam Bregman dijo que lo que se trata es un proyecto "a contrapelo" de la realidad de los niños en el mundo. A continuación comenzó a citar ejemplos de safaris de caza humana en la Guerra de los Balcanes o los archivos del caso Epstein. "En ese contexto acá se les ocurre tratar la baja de edad de imputabilidad", agregó.
"¿Delito de diputado, pena de diputado para Espert?" preguntó irónicamente Bregman en referencia a la frase popularizada por Bullrich que dice "delito de adulto, pena de adulto". Tampoco dejó pasar la oportunidad de ir contra el peronismo, a quienes les recordó que "en el ´54 el peronismo subió la edad de imputabilidad". Al oficialismo y el peronismo les atribuyó una "demagogia punitiva". " Van a quedar en la Historia, pero en el lugar del basurero", finalizó.
12-02-2026 12:44
Diputados nuevos vs. diputados viejos
La diputada Zigarán, de Provincias Unidas, dio a entender en su exposición que, en el debate en comisiones, no se tuvieron en cuenta los aportes de los diputados incorporados en 2025 de igual manera que a los aportes de los ditados más antiguos del recinto. "No solo necesitamos un Régimen Penal Juvenil, sino también leyes complementarias que hagan que los chicos no lleguen a la comisión de actos delictivos", agregó en referencia al proyecto de ley en tratamiento.
12-02-2026 12:12
Germán Martínez sobre la cuestión preventiva
El diputado peronista hizo foco en la cuestión preventiva, reclamando al Gobierno por no poner el articulado acciones relativas a la educación, la integración, los clubes y demás aspectos que hacen a la vida en sociedad de los menores de edad. Al mismo tiempo, mencionó que la cuestión presupuestaria está redactada de "forma tramposa", ya que, en su opinión, el Estado Nacional está dejando de lado su responsabilidad en esa aspecto para financiar el sistema en las provincias.
12-02-2026 11:48
Tolosa Paz encabeza los discursos de la oposición
La diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz habló de una ley actual "vetusta y regresiva". Sin embargo, llamó al proyecto del oficialismo un "mamarracho jurídico". "Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer", añadió. Según Tolosa Paz, esta ley sería ineficiente para el sistema judicial y no resuelve la conflictividad adolescente. "Acaban de traer un pésimo proyecto, no van a resolver el problema", sentenció, al mismo tiempo que pidió por "más seriedad y menos marketing".
12-02-2026 11:27
Rodríguez Machado abre el debate
La diputada cordobesa de La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, tuvo la primera palabra en el debate por la baja de imputabilidad. Puso hincapié en llevar estándares modernos a una ley actual "obsoleta".
"Ante la menor duda, nosotros establecemos que se opte por el menor y que la privación de la libertad sea de ultima ratio, la última pena que establezca el juez", detalló en cuanto al proyecto de ley del oficialismo.
12-02-2026 11:20
Hay quórum e inicia la sesión
Con 130 diputados presentes se dio inicio a la sesión en el recinto, con el izamiento de la bandera y la entonación del himno nacional. Juan Schiaretti, diputado electo de Córdoba pendiente de incorporación hasta el momento, tuvo su momento para jurar e incorporarse al cuerpo legislativo. Además, se pidió un momento de silencio por Sandra Mendoza, ex integrante de la cámara y fallecida en el día de ayer.
12-02-2026 07:45
Diputados tendrá que aprobar o rechazar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
El segundo tema central será la ratificación parlamentaria del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El dictamen fue firmado en un plenario conjunto de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur, con impulso del oficialismo y acompañamiento de aliados.
El proyecto de reforma del régimen penal juvenil que será debatido en la Cámara de Diputados establece en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro, y fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para los menores alcanzados por la norma.
La iniciativa también determina que la privación de la libertad será el último recurso, priorizando la aplicación de medidas alternativas para infracciones de menor entidad, en línea con los estándares internacionales en materia de derechos de la niñez y la adolescencia.
La confirmación del dictamen de mayoría llegó a través de la cuenta de X del presidente Javier Milei, quien celebró el avance del proyecto y ratificó la voluntad del Gobierno de llevar el debate al recinto durante el período de sesiones extraordinarias.
En ese mismo sentido, la diputada Silvana Giudici brindó precisiones sobre el acuerdo alcanzado en comisiones. “Con la firma de 81 diputados obtuvimos dictamen para la baja de edad de imputabilidad a los 14 años. Mañana lo trataremos en la sesión convocada para las 11 en Diputados”, escribió la legisladora en la red social.