El ex gobernador de Buenos Aires y precandidato a presidente, Daniel Scioli, afirmó hoy que siente la "obligación y la responsabilidad" de presentarse como postulante para las elecciones nacionales de octubre y anticipó que en las próximas horas anunciará al dirigente político que lo acompañará en la fórmula presidencial.

"La gente en la calle nos pide que nos unamos para defenderlos, que no dan más. Siento la obligación y la responsabilidad de presentarme", dijo Scioli en diálogo con radio Mitre, en las que adelantó que en las próximas horas dará a conocer su precandidato a vicepresidente.

"Será un hombre, pero no se trata de tener un vice para completar la fórmula, sino para gobernar, para ser complemento de la ardua tarea que hay por delante", indicó Scioli, quien esta semana presentó formalmente su postulación en el marco de la presentación del libro "El otro camino", en el teatro ND Ateneo.

El ex gobernador bonaerense recordó que en el debate presidencial antes de las elecciones del 2015 advirtió "lo que podía ocurrir en caso de que ganara Cambiemos", y añadió: "Ellos ganaron, pero Argentina perdió; yo hubiera preferido haberme equivocado".

"Mauricio Macri va a dejar un país muy condicionado, con un aparato productivo desarticulado, con pequeñas y medianas empresas devastadas, incluso las grandes, con un consumo que bajó el 30 por ciento. Nos prometieron la revolución de la alegría y pobreza cero, y miren lo que está pasando", aseveró.

Por otra parte, rechazó las "especulaciones políticas y miserables" que se hacen en torno de la salud de Florencia Kirchner, la hija de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien viajó a Cuba para acompañar su tratamiento médico.

En cuanto a la posibilidad de que la ex mandataria vuelva a competir para la presidencia, Scioli señaló que "no podemos ir cargando todo el peso de la opción opositora en la ex presidenta", y ratificó su postulación: "Voy para adelante, no puedo especular con quien va se va a presentar o quien no".