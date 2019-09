Sevilla: "La Municipalidad de Ciudad no contesta pedidos de informe"

El candidato a intendente de Ciudad por el frente Elegí, Martín Sevilla, admitió que hay cosas "que se están haciendo bien" en la Municipalidad de Mendoza y puso como ejemplo la renovación del Parque O'Higgins. Sin embargo, agregó que no alcanza y subrayó que existen gastos superfluos que deberían direccionarse a otras necesidades. Al mismo tiempo criticó que las autoridades no responden los pedidos de informes que presentan desde la oposición.

En este sentido, cuestionó a la secretaría de Cultura, Turismo y Desarrollo Económica de Ciudad, Mariana Juri y dijo haberse sentido descalificado por la funcionaria. "Me sentí agraviado porque dudó de mi buena fe. Me invitó a revisar los costos y yo le pregunto ¿donde están? Tenemos algunas licitaciones disponibles pero no el monto total de los gastos", manifestó Sevilla respecto al costo de la Peatonal del Vino.

Desde el peronismo habían deslizado que la Municipalidad gastaría 20 millones de pesos en el evento, pero Juri aseguró que no es la primera vez que la oposición se "equivoca malintencionadamente con los números". Específicamente, afirmó que el gasto rondará entre los 5 y 6 millones de pesos.

Ante esa respuesta, Sevilla afirmó que los concejales del PJ hicieron pedido de informe que todavía no fue contestado y negó una mala intención en su denuncia. "Mis intenciones son nobles: proteger recursos de todos. La respuesta es una descalificación cuando ellos tienen que responder los pedidos de informes. Hay arbitrariedad y despilfarro del gasto público", sentenció Sevilla.

