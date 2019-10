Será intendente pero cobrará menos de lo que ganaba como bancario

Ayer se dio a conocer el acuerdo paritario alcanzado por La Bancaria y que eleva el salario inicial de los trabajadores bancarios a 59.214 pesos desde el mes de noviembre. El aumento, del 20 por ciento, se implementará en tres instancias durante los meses de septiembre (10% de manera retroactiva), octubre (5%) y noviembre (el 5% restante), pero sumando acuerdos paritarios anteriores, el incremento anual ya llega al 50%. Pese a ello, hay un gerente que presentará la renuncia para cambiar a un trabajo peor remunerado: el de intendente.

Fernando Ubieta es el gerente del Banco Nación en el departamento de La Paz. Allí, le llegó el comunicado que informa sobre el aumento salarial que el prácticamente no percibirá. Es que el domingo pasado fue electo intendente de La Paz, cargo en el que asumirá a partir de diciembre.

"Ayer me llegó el acuerdo paritario que se ha firmaron. Es una conquista más de nuestro secretario General del gremio, Sergio Palazzo. La mayoría de los bancarios nos sacamos el sombrero porque defiende nuestro trabajo", aseguró Ubieta en diálogo con MDZ Radio.

"No es un trabajo común y corriente, porque los bancos ganan mucha plata. Es necesario que un dirigente se plante para que la distribuyan con los empleados que son los que hacen ganar al banco", manifestó.

Al respecto, Ubieta reivindicó el trabajo de los bancarios y aclaró que es cierto que trabajan de 8 a 13 atendiendo al público pero aclaró que después de esa hora se quedan con puerta cerrada realizando trabajo administrativo. "Me ha tocado irme a las 21. No es un trabajo de pala, pero te desgasta mentalmente. Es estresante", manifestó en Vos Sabrás. "No es fácil manejar plata permanentemente y saber que donde uno pone la firma corre el riesgo de perder el trabajo. No es sencillo", sostuvo.

De todas maneras, Ubieta reconoció que decidió ser intendente más allá de que eso signifique un salario menor al que percibe. "Voy a cobrar menos como intendente. Pero estoy soltero y no tengo deudas y siempre me gustó la política", afirmó el intendente electo.

"Soy un militante de toda la vida y tengo todo lo que quiero tener. Mi auto, mi casa y comida para mi hijo. No creo que todo sea el dinero, porque mi padre me educó así. En estos cuatro años voy a tratar de ayudar a los vecinos del departamento a salir adelante", argumentó en la entrevista.

Ubieta derrotó en las urnas a Diego Guzmán por 54 votos y resaltó que es amigo de su rival y que trabajarán en una transición ordenada. "Guzmán me llamó el lunes y me dijo que me iba a llamar pronto. Con Diego somos amigos, hemos vivido juntos y le tengo un gran cariño. Vamos a coordinar la transición. Es lo normal y lo lógico que tiene que pasar. Es un cambio de color político y no otra cosa", señaló el intendente electo.

La elección de La Paz fue histórica para el peronismo, ya que la comuna fue conducida durante 24 años por intendentes radicales. "Yo milité mucho, caminé el departamento casa por casa. Creo que la gente votó caras nuevas y una forma nueva de mirar la política", subrayó Ubieta y reconoció que en la campaña tuvo que hacer frente al aparato de la UCR y el desfile de figuras como Julio Cobos, Rodolfo Suarez y el propio Alfredo Cornejo. "Todos venían a darle impronta a Guzmán en el departamento, pero la gente nos terminó votando", destacó.

En cuanto al futuro, dijo que trabajará pensando en los ciudadanos de su municipio y respetando la figura del gobernador que eligieron los mendocinos en las urnas. Pero más allá de la relación que tendrá con Suarez, dijo que trabajará en conjunto con la intendenta electa de Santa Rosa, Flor Destéfanis y el intendente de Lavalle, Roberto Righi.

"Con Flor Destéfanis hemos conversado. Estamos en las mismas condiciones. Ella es una dirigente social bien capacitada. También vamos a trabajar en conjunto junto con Lavalle. Tenemos realidades similares y trataremos de solucionar entre los tres esos problemas, junto con el gobierno provincial", manifestó en MDZ Radio.

Por último, también habló del futuro del PJ y la figura de Anabel Fernández Sagasti. "Nuestro partido necesita una renovación. Creo que Anabel encarna lo mejor del peronismo y lo ha sacado del lugar bajo donde quedó en 2015. Interpretó a todos los actores del PJ que se va a regenerar a través de nuevas figuras como Flor, yo o Stevanato (Matías). Iremos dando la renovación siempre en el marco de la unidad y trabajando juntos", finalizó.

