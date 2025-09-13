Senadora K: "No creo que este gobierno llegue al 26 de octubre"

Sandra Mendoza, senadora nacional de Unión por la Patria emitió duras advertencias, poniendo en duda la continuidad gubernamental de Javier Milei. En una entrevista la legisladora kirchnerista afirmó que el presidente "ya no tiene sostén político ni social", luego del revés bonaerense que padeció LLA.

“No creo que este gobierno llegue al 26 de octubre. Tengo muchas dudas en eso. Esto no da para más. Ya le han soltado la mano todos: la política, los gobernadores, el periodismo, la gente”, afirmó Mendoza, quien responde políticamente al exgobernador y actual senador nacional Juan Manzur.

La legisladora interpretó que el desenlace comicial en Buenos Aires —con triunfo contundente del frente Fuerza Patria— constituyó un mensaje inequívoco de la ciudadanía. “La gente no da más, y se lo dijo a través de las urnas el domingo. Muchos de los que lo votaron no fueron a votar, pero están decepcionados y con bronca. Hoy hay un enorme enojo social”, señaló.

“Esto no es gobernar, esto es arrasar. Están recortando a los jubilados, al Garrahan, a los discapacitados. Esa es la gota que rebalsó el vaso: se están metiendo con la gente que menos tiene”, continuó Mendoza.

Consultada sobre cómo sería, a su entender, esta eventual salida anticipada del presidente a la que aludió, la senadora se mostró ambigua, pero insistió en que el escenario político es cada vez más inestable. “No sé si será por juicio político, o si él mismo va a decidir dar un paso al costado. Pero lo cierto es que el Gobierno está aislado, sin rumbo y sin apoyo. Hay una sensación generalizada de que esto no se sostiene más”, sentenció.