Senado: una senadora kirchnerista llamó "mentiroso" a Guillermo Francos y el funcionario se retiró del recinto

Live Blog Post

El oficialismo criticó el "plan platita" del kirchnerismo

Bartolomé Esteban Abdala, presidente provisorio del Senado, se acercó a la prensa durante el cuarto intermedio para hablar sobre el panorama político de Nación: "Nosotros recibimos un Gobierno en crisis, hay una etapa para superarla. Se han cumplido casi el 100% de lo que nosotros hemos manifestado en campaña. Hoy estamos logrando el equilibrio fiscal y de enderezar a la Argentina. Una vez que esto se logre, seguramente habían, este malgastar".

Sobre la agenda parlamentaria, y especialmente acerca de los proyectos de jubilaciones que incomodan al plan económico Gobierno, criticó al kirchnerismo: "Todos sabemos la irresponsabilidad que tiene esta gente a la hora de gobernar y más aún a la hora de legislar. Piden leyes sin decir de dónde van a salir los fondos. ¡Claro, plan platita!".

"No es justamente lo que nosotros estamos bancando, son leyes que no tienen sentido. me sorprende que esta gente que quiere mejorarle la situación a los jubilados, no nos brinde la Ley de reforma laboral, el desempleo no está en la calle, está en la ley y nosotros tenemos que tener una que nos permita sumar ciudadanos en el sistema formal y poder tener una caja de donde realmente tienen que salir las mejores asignaciones para los jubilados", manifestó el senador de La Libertad Avanza.

Bartolomé Abdala presidente provisional del Senado (1).jpg NA

En este sentido, aseguró: "A los jubilados venimos actualizándoles sus pagos a partir del índice de inflación mes a mes, esto antes no sucedía, había una fórmula que era perjudicial para los jubilados".

"Esto se va a tratar en comisión y el Senado lo va a tratar también. Ojalá podamos darles a los argentinos una ley que sea mejor y no estos parches de la politiquería como los que enviaron de Diputados", indicó, en referencia a las iniciativas para restituir la moratoria previsional, actualizar los haberes y aumentar el bono.