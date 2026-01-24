Seis departamentos votan concejales en febrero: ¿cuánto cobran y para qué sirve lo que hacen?

El próximo 22 de febrero seis departamentos elegirán concejales. La ciudadanía que está empadronada en Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, San Rafael, La Paz y Santa Rosa tendrá que ir a votar a la mitad de los respectivos Concejos Deliberantes. Hay quienes creen que la participación en la elección será baja.

¿Por qué? El debate de fondo es la apatía hacia la política y ese manto de sospecha de creer que "nada va a cambiar" tras votar en unas legislativas. También un imaginario colectivo contaminado de prejuicios sobre qué es ser un político con cargo electivo. Con fundamentos o no. Pero la política en estos tiempos no está bien vista.

Es cierto que los Concejos Deliberantes sesionan una vez a la semana. A veces duran poco tiempo esas discusiones y los temas a tratar parecen intrascendentes. Pero hay de todo, hay quienes sesionan muchísimas horas, y además trabajan en comisiones los días que siguen. Hay quienes no caminaron jamás un barrio pero también quienes no paran de estar en contacto con la gente y de resolver problemas que incluso, no les corresponde.

Generalmente en los departamentos más alejados del Gran Mendoza son más conocidos por los vecinos porque vive menos gente. Lo que sí está claro: vivimos en una democracia representativa y los concejales son nuestros representantes para armar la legislación, es decir, "las ordenanzas" en nuestras comunas. Votarlos, nuestro deber y nuestro derecho.

¿Cuánto ganan por lo que trabajan? Si tomamos las comunas que escogen ediles podemos decir que entre $3 millones y alrededor de $1,3 cobran, dependiendo para qué municipio trabajan. En Mendoza no hay ley de sueldos y votan sus propias dietas.

Qué dice la ley sobre los concejales

La Constitución de Mendoza y la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 1079) establecen que los Concejos Deliberantes se componen de 12 concejales en municipios grandes y en los más chicos hay 11.

Se eligen por el voto popular, se renuevan por mitades cada dos años los cuerpos y los concejales duran en sus cargos 4 años, pueden ser reelectos una vez consecutiva, y su función es inviolable por sus opiniones y votos, aunque la Suprema Corte de Justicia dirime conflictos.

En ese sentido, los concejales no pueden ser procesados por sus opiniones o votos en el ejercicio del cargo, de acuerdo al artículo 209 de la Constitución Provincial.

Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo y se extienden hasta el 30 de octubre o de noviembre, con la posibilidad de prorrogarlas un mes más y luego dar inicio al período de sesiones extraordinarias. La Legislatura comienza el 1 de mayo, en cambio esa etapa. Las sesiones ordinarias son el período donde se pueden aprobar proyectos de legisladores, en el extraordinario, sólo del Ejecutivo.

La dieta de los concejales de febrero: cuánto cobran

La dieta (sueldo) de los concejales en Mendoza varía según el municipio, pero generalmente equivale a un alto porcentaje del salario del intendente, que va de entre el 80 al 85%. Si tomamos los 6 municipios que eligen concejales el próximo 22 de febrero veremos las diferencias.

Estos municipios tomaron la decisión de desdoblar sus elecciones de las que dispuso el Gobernador en simultáneo con la Nación. Es decir que en los restantes 12 municipios ya hubo elecciones de ediles junto al resto de los cargos legislativos el 26 de octubre pasado. Lo hicieron siguiendo la ley provincial que los habilita y que dispone el tercer domingo de febrero de 2025 como la fecha para la elección.

Los concejales cobran de bolsillo:

Luján de Cuyo $3.000.000

Maipú: $2.000.000

San Rafael $2.000.000

Rivadavia: $1.700.000

Santa Rosa:$2.300.000

La Paz: $1.300.000

Hay quienes piensan que "deberían ganar más", "ganar menos" o "no cobrar". Si no recibieran dietas, ¿quiénes podrían ser concejales? ¿Las personas con un poder adquisitivo que les permitiera vivir sin trabajar? El debate está presente en muchas elecciones- no en ésta particularmente- y a quienes, a la manera del presidente Javier Milei cuando era diputado nacional, han prometido regalar lo que cobran o han donado una parte, como hace la izquierda en todo el país. Claro que con otros argumentos, para igualar los sueldos de los políticos con lo que gana un trabajador medio.

foto concejo deliberante.jpg

Temas con los que trabajan los concejales

De acuerdo al artículo 62 de la Ley Orgánica de municipalidades, cada concejo dictará su reglamento interno, en que establecerá el orden de sus sesiones y trabajo sujeto a las disposiciones de esta norma.

La ley dice además, algo positivo y otro tema muy polémico: "Las sesiones de los concejos serán siempre públicas. Deberán reunirse, por lo menos, una vez cada uno de los meses de sesiones ordinarias". Es decir que sostiene que deben juntarse una vez por mes para sesionar pero en verdad casi todos lo hacen todas las semanas.

¿A qué se dedican? De acuerdo a la ley orgánica de las municipalidades:

pedir al departamento ejecutivo los datos o informes que crea necesarios

dictar el presupuesto anual de gastos y las ordenanzas de contribuciones y servicios

dictar para todo el departamento, el reglamento general de edificación y ordenar la apertura, el ensanche y cierre de calles, la formación de plazas, parques y avenidas, construcción de mercados y mataderos públicos, cementerios y quemaderos de basuras

abrir calles al servicio público y efectuar o remates de lotes con frente a calles nuevas que previamente no hayan sido escrituradas a las municipalidades.

intervenir en la construcción de teatros, templos, escuelas y demás edificios destinados a reuniones públicas; que deberá ser siempre asísmicas reglamentando el orden y distribución interior de los existentes, consultando la seguridad y comodidad del público, disponiendo que tengan los servicios necesarios de luz, agua corriente, sanitarios y para combatir el fuego y las puertas adecuadas para la más fácil circulación y rápida desocupación.

además, puede remover al intendente o a uno de sus pares. La ley dice: "el intendente y los concejales podrán ser denunciados ante el concejo deliberante, ya sea por uno de sus miembros o por un elector del municipio respectivo, por desorden de conducta, abuso en el manejo de los fondos municipales, transgresiones u omisiones en el desempeño de sus cargos o por actos de indignidad o desacato contra el cuerpo".

Un proyecto para reducir la cantidad de concejales

En medio de los debates de la agenda pública sobre los gastos de la política y teniendo en cuenta la experiencia de otros países, el diputado provincial Jorge Difonso presentó un proyecto para reducir la cantidad de concejales y nuclearlos por regiones.

Según el legislador, "esto significa menos plata para la política y más plata para Mendoza”. En ese sentido señaló que “197 concejales en toda la Provincia son demasiados, podemos ser más eficientes y reducirlos a 30, ahorrar miles de millones de pesos y en el camino fomentar el trabajo regional”.

Las nuevas regiones estarían como: Unicipio (Capital, Godoy Cruz, Luján, Maipú, Guaymallén y Las Heras), Este (Rivadavia, Junín y San Martín), Secano (Santa Rosa, La Paz y Lavalle), Valle de Uco (Tupungato, Tunuyán y San Carlos) y Sur (San Rafael, Malargue y General Alvear).

Cada región contaría con un Comité, en lugar de los Concejos Deliberantes, compuesto por seis delegados que reemplazarían a los concejales. Para que este proyecto pueda ser posible, hay que reformar la Constitución Provincial.

El proyecto figura hace años en la Legislatura pero no ha tenido tratamiento.

jorge difonso en mdz radio (1) Alf Ponce Mercado / MDZ

Los escándalos de los concejales

De los 197 que son, en los últimos meses hubo algunas situaciones "incómodas" que involucran a concejales.