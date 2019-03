Se lanzó Bermejo y puso en duda la continuidad del ítem aula

Este fin de semana, el intendente de Maipú Alejandro Bermejo confirmó su precandidatura a la gobernación. En diálogo con MDZ Radio, este lunes dio algunos indicios sobre su proyecto político y remarcó que confía que un triunfo del PJ en los cuatro departamentos que adelantaron sus elecciones "le dará optimismo" a la oposición. Además, dijo que hay mucho por mejorar de lo realizado por la gestión de Alfredo Cornejo y puso como ejemplo la educación: "El ítem aula ha servido, pero generó malestar en los docentes. Hay que discutirlo con los sectores involucrados", manifestó.

En este sentido, Bermejo hablo de un proyecto educativo estratégico que contemple la implementación de nuevos mecanismos de enseñanza "para que los chicos no se aburran" en las clases.

En cuanto a los pormenores de su precandidatura, afirmó que no se lanzó antes por cuestiones personales y porque estaba esperando que se definiera la situación de los intendentes del PJ que van por una nueva reelección. "Nos van a dar un triunfo en cuatro departamentos que va a generar optimismo. Son cuatro intendentes en condiciones de darle el triunfo al peronismo", señaló el maipucino que, irónicamente, se mostró en contra de las reelecciones indefinidas.

"Yo no fui a la reelección por una cuestión personal de que creo en la alternancia. Pero estaba anunciado que la Justicia iba a permitir la reelección, porque un decreto no puede modificar la constitución", adhirió.

Por otro lado, Bermejo se mostró confiado en lograr unidad dentro del peronismo y no descartó que su compañera de fórmula sea la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. "Puede que ocurra. La intención de los dos sectores es que haya unidad. Necesitamos contruir una propuesta de gobierno que vaya más allá de los nombres", sostuvo y dijo que en estos días deberán charlar para llegar a un acuerdo. "Si no, están las PASO. Son saludables y buenas, porque permiten que los mendocinos se expresen", aclaró. Incluso, no le cerró las puertas al diputado nacional José Luis Ramón y admitió que una parte del PJ trabaja para que se sume a un frente amplio contra el oficialismo.

En cuanto a las posibilidades del peronismo de volver a gobernar, admitió que el antecedente de la gestión de Francisco Pérez es un mal antecedente y lo culpó por el triunfo de Cambia Mendoza en 2015. Sin embargo, aclaró que la buena imagen de la gestión de Alfredo Cornejo contrasta con la mala imagen del gobierno nacional del cual es parte.

"Separar una elección no significa separarce de la gestión nacional que genera tantos inconvenientes. Es una simple especulación electoral", remarcó Bermejo y dijo que el triunfo del PJ se logrará "en base a las propuestas" que presenten.