La Suprema Corte de Justicia tomó la causa y abrió el juego para analizar la medida cautelar que los intendentes del PJ presentaron para poder ser candidatos a pesar de la restricción constitucional impuesta por la enmienda del artículo 198 de la Constitución.

La Corte notificó al Gobierno de ese reclamo, que ahora tiene solo 2 días para contestar. Luego, la Corte estará en condiciones de decidir si admite o no la cautelar.

“Por presentado, parte y domiciliado deduciendo la cautelar solicitada. Atento su naturaleza analógica con la suspensión de ejecución de actos administrativos, dése traslado a la contraria por 2 días. Notifíquese al Señor Gobernador de la Provincia y al Señor Fiscal de Estado, en sus respectivos Despachos Oficiales”, dice el Decreto firmado por uno de los Prosecretarios de la Corte. La cautelar está en la Sala 2 del máximo Tribunal, que está integrada por Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio. Aún no había recusación sobre ninguno de ellos, pero no descartan que eso ocurra y, de paso, el Gobierno gane tiempo.

Esa decisión es clave para el futuro político de Mendoza, pues puede permitir o frenar que 7 intendentes actuales pueden o no ser candidatos a la reelección. El gobernador Alfredo Cornejo promulgó el año pasado la enmienda del artículo 198 de la Constitución que restringe la reelección de los intendentes a solo un mandato. Esa reforma fue votada en 2009 y aprobada por el voto de más del 80% de los votantes. Sin embargo el “Sí” no alcanzó a la mitad más uno de los empadronados y por eso no se promulgó. Sin embargo siempre existió la duda sobre si era pertinente o no poner en vigencia ese cambio.

Cornejo lo hizo con el aval de los intendentes oficialistas. Pero el último día del plazo que había, 4 jefes comunales del PJ presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto de Cornejo. Pero el juego siguió tras la feria. La semana pasada los mismos intendentes presentaron una medida cautelar para que la misma Corte suspenda la enmienda, cuestión que les permitiría a ellos ser candidatos.

El tiempo es un factor clave. Es que los intendentes que reclaman ya adelantaron las elecciones y las PASO en Tunuyán, San Rafael, Lavalle y San Martín serán en abril. Y el 9 de marzo vence el plazo para presentar los candidatos, por lo que ese día debe estar resuelto si pueden o no ser reelectos.