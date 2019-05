Schiaretti propone un PJ sin Cristina para competir contra Cambiemos

A menos de una semana de su gran triunfo electoral en la segunda provincia más grande de Argentina, el reelecto gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ya trabaja en el diseño de una alternativa electoral y tras reunirse con Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe, -quien lo hizo en nombre del Partido Socialista y del GEN de Margarita Stolbizer- lanzó la propuesta de ampliar el PJ Federal en el que también contemplaría incluir a radicales "díscolos" con Cambiemos.

Por lo pronto acordaron hacer en las próximas semanas una cumbre en Córdoba en que asistirían Lifschitz, Stolbizer y posiblemente también Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto. Además se sumaría Roberto Lavagna, aunque según trascendió, el gobernador cordobés preferiría mantener una reunión privada previamente.

En principio no participarían de esta nueva oferta electoral gobernadores como Sergio Uñac (San Juan), Juan Manzur (Tucumán) y Gustavo Bordet (Entre Ríos), aunque esta información se tiene que confirmar.

"Soy el gobernador de Córdoba y voy a aportar mis ideas. No soy amigo personal de Macri, pero si me convoca y me consulta le doy mi opinión", afirmó a Schiaretti, en una consulta hecha por La Nación.

Si bien es mucho lo que hay por avanzar, se trata del principio de una alianza que no es exclusivamente peronista, y que desde ya comienza a hacer ruido como, en definitiva, una tercera alternativa potente.