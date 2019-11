Sandra Pitta y una nueva polémica: "El proceso militar fue el que más invirtió en el Conicet"

La investigadora del Conicet Sandra Pitta volvió a generar polémica con sus declaraciones al asegurar que el proceso militar fue el que más invirtió en el Conicet.

“El momento en el que más se invirtió en el Conicet fue en el proceso militar. Porque en las universidades estaban los jóvenes que podían llegar a ser peligrosos, y después de limpiar un poquito el Conicet de los rebeldes que se fueron, le dieron un montón de plata”, aseguró Pitta, generando la indignación de muchos militantes kirchneristas, quienes la acusaron de reivindicar a la última dictadura militar.

Ante la polémica generada, Pitta utilizó su cuenta de Twitter para explicar lo que quiso decir y acusar a quienes la atacaban de sacarla de contexto. "Los milicos del proceso desfinanciaron universidades porque ahí estaba el 'núcleo revoltoso' y optaron por 'limpiar el Conicet' y volcar dinero ahí", aseguró Pitta, basándose en una investigación que realizó hace poco.

Sandra Pitta: “El momento en el que más se invirtió en el Conicet fue en el proceso militar. Porque en las universidades estaban los jóvenes que podían llegar a ser peligrosos, y después de limpiar un poquito el Conicet de rebeldes que se fueron, le dieron un montón de plata” pic.twitter.com/OAy2ZFda6B — Noticias en Red (@notienred) November 6, 2019

"Cuando hablo de 'limpiar' me refiero a echar y perseguir a los disidentes. La mayoría se exilió. Otra cosa que hicieron fue federalizar la ciencia, abriendo centros e institutos en varias provincias", agregó la investigadora.

El tema es así: ante la pregunta de cuando estuvo mejor la ciencia en Argentina, recordé unos libros y papers que leí hace poco porq colaboré en el capítulo de un libro. — Sandra Pitta (@spitta1969) November 5, 2019

"Si fuera a juzgar un gobierno solo por el parámetro de inversión en ciencia y federalización, el de los milicos supera al de Alfonsín y al de la Alianza. Pero creo que todos preferimos la democracia, ¿no?", ironizó Pitta ante los ataques recibidos.

Pitta cobró notoriedad cuando el presidente electo, Alberto Fernández, la mencionó en un acto de campaña y le prometió que "la iba a cuidar" a pesar de su apoyo manifiesto al Gobierno de Mauricio Macri.

En este sentido, la investigadora aseguró ser víctima de una nueva operación y de ataques permanentes en redes sociales. "Así me iba a cuidar Alberto Fernández. Me señaló para que los minions me ataquen. Fue toda una advertencia", se quejó Pitta.