Sanción a Ramón: Mingorance cruzó al diputado y a “algunos jueces”

El secretario de Ambiente de la provincia, Humberto Mingorance, salió esta tarde a criticar al diputado nacional José Luis Ramón luego de que el Colegio de Abogados lo sancionara con la suspensión del título durante algunos días, pero un fallo judicial dejara sin efecto la sanción por el momento.

Ramón recibió una sanción de 20 días de suspensión en el ejercicio profesional por parte del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial. El texto dice que el referente de Protectora fue acusado de “incumplir con las instrucciones impartidas por su clienta de abonar al cesionario Solanes la suma de $21.847 porque era su deber como abogado asesorarla respecto de la nulidad del contrato celebrado en estado de necesidad contraviniendo las disposiciones legales". Además, consigna que fue denunciado por "haber retenido en su propio interés la suma de $15.150 en concepto de pago de honorarios por convenio de cuota litis, sin acreditar el respectivo convenio y excediendo el porcentaje del 20% previsto para los juicios laborales".

Sin embargo, después, la Sala Segunda de la Corte le concedió a Ramón un"recurso de apelación extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación" contra esta sanción, por lo cual, la suspensión no rige. En su defensa, Ramón afirma que fue sancionado "sin pruebas" y que "no retuvo fondos de su cliente; no actuó de mala fe y simplemente cumplió con las instrucciones emanadas por escrito de su cliente".

Tras el escándalo Mingorance salió con todo a cruzarlo en las redes al tiempo que apuntó contra “algunos jueces”. “Es inaceptable que un legislador nacional no respete las decisiones de la Justicia ante la falta de ética en su profesión”, comentó el funcionario, y agregó: “También es inaceptable que algunos jueces de nuestra provincia sigan votando los fallos de manera política por beneficio”.

Luego el titular de Ambiente siguió con saña electoralista: “Estos son los aliados que busca el PJ en campaña electoral para gobernar nuestra provincia”. El dardo viene a colación de un supuesto acercamiento de Protectora al peronismo que Ramón ha negado de manera pública y ha atribuido a operaciones políticas y de prensa.

“Todo encuadra cuando los mismos jueces que votan en defensa de este legislador también votan por la reelección de los intendentes eternos que tiene el peronismo”, cuestionó Mingorance en referencia al litigio en la Corte por la enmienda constitucional publicada por Alfredo Cornejo que limita las re-reelecciones, pero que finalmente entrará en vigencia recién para 2023.