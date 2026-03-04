Salida inminente: Mariano Cúneo Libarona se reúne con Javier Milei para formalizar su renuncia

Mientras se prepara para una intensa gira internacional, Javier Milei define cambios clave en el Ministerio de Justicia . El presidente se reunirá este miércoles desde las 10, en la Quinta de Olivos, con Mariano Cúneo Libarona , quien tiene en mente oficializar su renuncia tras considerar cumplido su ciclo y con la intención de regresar al ámbito privado.

Aunque no hubo confirmación oficial, en la Casa Rosada crecen las versiones que señalan al fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques , como principal candidato para asumir al frente de la cartera. Su nombre suena con fuerza en el Gobierno como posible reemplazante en un área atravesada por tensiones internas desde hace meses.

Como eventual viceministro quedaría Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y hombre de confianza de Karina Milei . En los pasillos oficiales recuerdan su paso por Comodoro Py y su vínculo con el entorno judicial cercano al oficialismo.

Mariano Cúneo Libarona ya había intentado dejar el cargo en noviembre, en medio de la reestructuración del Gabinete, pero permaneció por pedido del presidente Javier Milei y de su hermana Karina. La interna en Justicia, que incluyó movimientos para frenar el ascenso del secretario Sebastián Amerio —ligado al asesor Santiago Caputo —, nunca terminó de apaciguarse. Desde el entorno presidencial relativizan los cambios y aseguran que la decisión final aún no está cerrada.

Juan Bautista Mahiques podría reemplazar a Cúneo Libarona como ministro de Justicia de la Nación.

La definición en Justicia coincide con una agenda internacional cargada para el jefe de Estado. Este 6 de marzo viajará a Miami para participar de una cumbre en el Doral junto al exmandatario estadounidense Donald Trump y otros líderes regionales, entre ellos Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Nasry Asfura (Honduras).

El 8 de marzo se trasladará a Nueva York y al día siguiente comenzará el Argentina Week, con un cóctel de bienvenida encabezado por el vocero presidencial Manuel Adorni.

Donald Trump y Javier Milei Javier Milei volverá a verse cara a cara con Donald Trump. EFE

El 10 de marzo, Milei abrirá las exposiciones ante inversores en el JP Morgan Chase. Luego viajará a Chile para asistir a la asunción de su aliado político José Antonio Kast.

El 11 de marzo será el turno del ministro de Economía, Luis Caputo, quien expondrá sobre reformas, privatizaciones y finanzas en el Bank of America. Finalmente, el 12 de marzo, Javier Milei regresará a Buenos Aires, donde no se descarta una eventual cumbre con el senador estadounidense Marco Rubio.

En medio de esa agenda internacional, el presidente busca dejar resuelta la transición en Justicia, una de las áreas más sensibles del Gabinete y atravesada por disputas internas que ahora podrían saldarse con un recambio de peso.