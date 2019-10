Sagasti lamentó que Cornejo la llame "la piba de La Cámpora"

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti habló con MDZ Radio y realizó un balance del resultado electoral del 29 de septiembre. La excandidata a gobernadora admitió que se han reunido puertas adentro del PJ para analizar los motivos de la diferencia de 15 puntos a favor de Rodolfo Suarez. De todas maneras, se mostró agradecida del acompañamiento y lamentó que el gobernador Alfredo Cornejo la descalifique llamándola "la piba de La Cámpora".

"Me parece que el gobernador está fuera de foco y no porque me diga 'la piba de La Cámpora' que entiendo que es despectivo. Creo que está desencajado, sobre excitado por el triunfo y eso no es bueno para Mendoza. Más allá de las cuestiones personales y la descalificación, el problema es la imposibilidad de diálogo para discusiones importantes para la provincial. Me gustaría que vaya de una mejor manera y no con estas actitudes, es una lástima", aseveró Fernández Sagasti en Uno Nunca Sabe.

"Necesitamos ponernos a trabajar juntos a solucionar problemas y con este nivel del gobernador se hace muy difícil", adhirió sobre los dichos de Cornejo en una entrevista con Infobae.

En cuanto al día después de las elecciones y la lectura que hacen en en el PJ del resultado, dejó claro que hay algunos datos positivos y mucho para pensar. "Volvimos a juntarnos puertas adentro para analizar las elecciones, para ponernos de pie para las elecciones del 27 de octubre", señaló la senadora y dijo que en las campañas "o se gana o se aprende". "A nosotros nos tocó aprender muchas cosas", manifestó.

"El peronismo viene de un proceso de reconstrucción desde hace 4 años. Venimos en ascenso y no alcanzó para ganar, pero hemos hecho un aporte muy valioso. Nos toca ser oposición y la reorganización va a ser valiosa para seguir construyendo nuestra fuerza", auguró de cara al 2023.

Además, destacó que lograron consolidar el porcentaje que habían obtenido como frente en las PASO e incluso sumando votos. La realidad es que mantuvimos el caudal de votos e incluso un poco lo ampliamos", remarcó. "Ellos tienen la fuerza de 13 intendentes, un gobierno provincial y uno nacional. Nuestros intendentes habían desdoblado las elecciones. Esa es una de las cuestiones que estamos analizando. Creo que el peronismo tiene que tener un proyecto provincial e ir todos unidos en la próxima para tener mayor fuerza", adhirió.

"Nosotros entendemos que hay que seguir creciendo. Tenemos dos nuevas intendencias. Una legislatura con caras nuevas. Vamos en el camino de hacer una síntesis para que en dos años la gente nos vote y nos respalde. Nos toca reconstruirnos como oposición y estoy comprometido a que eso suceda", concluyó y dijo no estar arrepentida de anclar su campaña en la figura de Alberto Fernández. "En campaña uno ve su fortaleza y debilidades. Claramente nuestra principal fortaleza era la figura del candidato a presidente. La fortaleza de Suarez era Cornejo y no Mauricio Macri. Alberto Fernández había ganado por 15 puntos las paso nacionales, era nuestra fortaleza ser de la misma fuerza política que el posible presidente", argumentó.

Por último, tomó distancia de los dichos del sanjuanino José Luis Gioja que tildó de "gorilitas" a los mendocinos. "Apenas salió Gioja a decir eso dije que entiendo que la sociedad eligió lo que entendía mejor para este momento. Tenemos que trabajar para que nuestra propuesta en los próximos años podamos llevarla de mejor manera", finalizó.

