La precandidata a gobernadora por Unidad Ciudadana, Anabel fernández Sagasti, participó este miércoles del programa "Otra Manera" y sintetizó las razones por las que "hemos trabajado para que Cristina vuelva a decidir". En este punto, pidió "franqueza a los dirigentes políticos". Y señaló que Cristina Kirchner representa"tarifas más bajas, por ejemplo, para poder producir".

En su diálogo con el equipo de MDZ, la precandidata se permitió dejar en "off side" a dos de sus precandidatos a intendentes, Celso Jaque en Malargüe y Alejandro Abraham, por dos cosas diferentes.

"En Mendoza vivimos una campaña llena de especulaciones. Ocurre ahora, pero viene pasando desde hace 20 años: no dicen con quiénes están a nivel nacional ni qué hay que hacer para salir adelante. Tenemos una provincia inequitativa en la que faltan oportunidades. Hemos retrocedido en nuestra participación en el PBI nacional y Cornejo nos deja con un PBG que nos deja más cerca al 2008 que al 2020".

"Todos los que se han postulado en los últimos años nos han vendido espejitos de colores, diciéndonos que sabían qué había que hacer, y la verdad es que no supieron", dijo.

¿Y si Cristina no ganara?

Sagasti dudó qué responder cuandos e le consultó sobre cómo gobernaría Mendoza si llegara a ganar y Cristina Kirchner (ni Alberto Fernández) llegaran al poder. "Por Mendoza, me sentaría con cualquiera. Pero Macri ya ha dicho que sería más ajuste, más de lo mismo, por lo que a Mendoza le iría mucho mejor si ganara la fórmula de los Fernández".

El dilema Jaque: del fracaso a ser su candidato

"Por algo estamos discutiendo unas PASO internas en el Partido Justicialista", respondió Fernández Sagasti cuando se le preguntó por el fracaso de los 8 últimos años de gobierno peronista en Mendoza. "Es un desafío grande y soy la primera precandidata en el PJ a gobernadora. Es disruptivo pero lo necesitamos. Pertenezco al partido de los errores, pero proponemos cosas a futuro".

Sobre la gestión de Celso Jaque, a quien llevan de intendente en Malargüe, valoró "la obra pública, que fue buena, pero tuvo problemas con la seguridad y en lo productivo. Lo digo de Jaque, pero también de toda la dirigencia mendocina. La vitivinicultura viene en una decadencia desde hace años y nadie tomó las riendas para que de más rentabilidad, exporte y produzca mejor. Nadie de la dirigencia, ni del oficialismo ni de la oposición, hablan de soluciones concretas".

Los equipos

Anabel Gonzalez Sagasti

Anabel Fernández Sagasti dijo en "Otra Manera" que "tenemos equipos; yo no me levanté un día y dije¨: 'tengo ganas de ser candidata a gobernadora'. No. Hay un trabajo desde hace tiempo en temas como la industria del conocimiento que es una salida laboral para muchos mendocinos, pero también es cierto que muchas definiciones en materia de economía tienen que ver con la Nación. En ese punto, estoy convencida de que es Cristina Kirchner quien tiene la mejor posibilidad de salir adelante". En torno a la fórmula presidencial Fernández - Fernández, Sagasti sostuvo que "me enteré un poco antes de que lo anunciara Cristina en las redes y representó algo muy fuerte".

La senadora nacional criticó que "los malargüinos hoy se estén yendo a radica a Neuquén". "Tenemos -señaló- que generar un polo logístico en el sur para los servicios petroleros y necesitamos que se termine la Ruta 40".

Sobre la minería, la precandidata respondió que "la institucional de Mendoza es la 7.722" y opinó que la propuesta de su precandidato para Guaymallén, Alejandro Abraham de reformarla "no prosperó". "Hay que seguir trabajando por conseguir más consenso en torno a la minería, pero hoy nuestro consenso está en la ley 7.722", señaló.

Ítem aula: "Pagan justos por pecadores"

Fernández Sagasti propuso "revisar con mucha participación docente, de los padres, los pibes y las pibas" el Ítem Aula. "Por supuesto -acotó- que estamos de acuerdo de que lo docentes deben estar al frente del aula, pero están pagando justos por pecadores".

Trajo a colación la presentación de la propuesta "Mendoza 4.0" y señaló que "hay que incluir la tecnología en el sistema educativo".