Runrún: Mujeres, reformas y renuncias en el Tribunal de Cuentas

La semana pasada en el programa "Otra Manera", por MDZ Radio y en MDZ contamos que se había concretado la renuncia de Carlos Salvador Farruggia a la presidencia del Tribunal de Cuentas, tras 31 años de servicio, cosa que se va a concretar el 1 de abril.

También se dijo que sonaba el nombre del subsecretario de Justicia, Marcelo D' Agostino, para ir a ese cargo. Toda esa información no quedó en la nada, sino que generó una amplia repercusión y nuevos movimientos y runrunes en los pasillos del poder. Tanto, que ya se habla de que podrían poner en ese lugar a Néstor Parés y liberarle la presidencia de la Cámara de Diputados a Martín Kerchner, para el caso de que acepte ir como diputado provincial y no pelear por una intendencia, como también se especula, como la de Capital.

Ahora también el pasilleo menciona el "factor sorpresa" del gobernador Alfredo Cornejo: dicen que quiere poner en el Tribunal de Cuentas a una mujer. ¿A cuál? Ya hay nombres. Después de sorprender con Paula Allasino en el cargo de ministra de Hacienda y de enviar al Tribunal a Liliana Lázzaro, ahora se menciona a una integrante del gabinete de Salud, Pamela Cuartara y a Mercedes Russ, directora en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

Pero lo importante no es tanto la danza de nombres, que la hay y que la están bailando, sino qué hará institucionalmente con esa área de control que ha recibido numerosas críticas por su tarea "ex post" que llegó tarde, siempre, a los grandes casos de corrupción. Se habla de una reforma integral. Alguna vez el carriotista mendocino Gustavo Gutiérrez propuso una, pero no le dieron curso. Ahora señalan que el propio Cornejo, con sus asesores en la materia, prepara un desembarco con reforma integral en mano. Si es para que haya mejores controles, será bienvenida.