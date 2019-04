Rouvier: “El desdoblamiento evita el efecto negativo de Macri”

Las victorias de fuerzas provincialistas en las elecciones de las últimas semanas son producto, en parte, del desdoblamiento dispuesto por los gobiernos locales para despegarse de la imagen negativa de Mauricio Macri, según lo analizó el politólogo Ricardo Rouvier.

En charla con “Cambio de Aire”, por MDZ Radio, dejó algunas consideraciones sobre el paño electoral:

- ¿Cómo son las elecciones en provincias que pueden despegarse de un impacto nacional?

- Hay un predominio de los dominios políticos locales ayudado por el hecho de la no simultaneidad de las elecciones. El poder desdoblar posibilita que la política local sea más fuerte porque se circunscribe a ese territorio y no ingresa la oferta nacional.

Hay una línea en Río Negro que tiene que ver con eso: la predominancia de la política provincial.

- ¿Cómo algunos dirigentes piensan sacar alguna tajada? Macri festejó que no ganara el candidato K...

- El hecho de que sea provincial no elimina totalmente la posibilidad nacional. Cambiemos bajó 5 puntos en Neuquén y en Río Negro fue muy fuerte la caída. Eso plantea el tema de lo nacional. Es que evidentemente Cambiemos como alianza entre el PRO, la UCR y la CC no logra crecer con influencia nacional por la situación del país, que está con una emergencia económica complicada. Los votos que perdió Cambiemos fueron a parar al oficialismo rionegrino.

- ¿Cómo les iría a estos candidatos si se votara el mismo día que en la Nación?

- Esos serán los casos de Buenos Aires y Capital Federal por ejemplo. Ahí decidirá la boleta. Esto supone compartir el voto provincial con el voto nacional . Allí indudablemente es más difícil para lo local prevalecer sobre lo nacional.

- Pero los candidatos oficialistas no pueden militar el corte de boleta...

- No, pero sin duda la situación de Cambiemos es esa: Macri encabezando la lista está traccionando hacia abajo y Vidal, que tiene 41% de imagen positiva, cae 10 puntos por el presidente. Al decidir no desdoblar no pesó lo electoral sino lo político.

La entrevista completa con Rouvier en Cambio de Aire, por MDZ Radio: