Rosenkrantz: "El Gobierno es una circunstancia, yo actuó de acuerdo a mis convicciones"

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Carlos Rosenkrantz, dijo que las acusaciones en contra apuntando a que generalmente sus fallos son a favor del Gobierno, son partisanas. En una entrevista con diario Perfil, habló de ese tema y también de otras polémicas al interior del máximo tribunal del país.

Al ser consultado, por ejemplo, por su posición ante el fallo de la Corte que consideró que el beneficio conocido como "dos por uno", no es aplicable a condenados por delitos de lesa humanidad, y en el cual votó en disidencia, dijo que "no tenía duda de que votar como lo hice era lo correcto, por muchas razones técnicas y por la convicción de que la barbarie no se puede terminar con barbarie".

En ese sentido, agregó que "los derechos humanos se nos conceden por el mero hecho de que portamos humanidad, y todos portamos humanidad".

También comentó la polémica que señala que falla generalmente a favor del Gobierno, y manifestó: "El Gobierno es una circunstancia. Yo actúo y decido de acuerdo con mis convicciones. Además, en general, mis decisiones son en disidencia, ni siquiera son a favor del Gobierno".

En ese sentido, agregó: "Trato de describir con mucha precisión cuáles son las razones jurídicas que animan el voto que firmo. Por lo tanto, lo tomaría como una acusación partisana por ponerlo de alguna manera".

En la extensa conversación con Jorge Fontevecchia, aclaró su pelea con el expresidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti. "Fue una discusión respecto de cuál era el modo correcto de proceder en la transición. El resultado fue producto de nuestra exacerbada emocionalidad, pero lo doy por superado", indicó.

Aseguró que es incorrecta la percepción que indica que tiene una mala relación con sus pares y manifestó que "muchas veces tenemos desacuerdos importantes, pero también tenemos muchos acuerdos. Todos sabemos que somos parte de un colectivo y que el funcionamiento y la reputación del colectivo dependen de cada uno de nosotros".