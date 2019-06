Romano, Jaliff y una pelea por el "dueño del chancho"

Hay un senador opositor que acostumbra hacer videos sobre casi todas sus intervenciones en la Legislatura. Después los viraliza, con vistosos títulos, efectos y subtitulados.

Se trata de Marcelo Romano, de Protectora, quien acaba de hacer pública una discusión con el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff, en plena sesión.

El origen de esta pelea fue un proyecto para modificar la ley que regula la Caja del Arte de Curar, la cual existe desde 1999 y que incluye a 11 profesiones de la salud.

Romano aprovechó el micrófono para pedir el archivo del proyecto porque "ninguno de estos profesionales eligió estar aquí adentro (de esta caja)" y porque crea "contribuciones extraordinarias".

También dijo que los profesionales de la salud han visitado su bloque para pedir libertad jubilatoria. "Los estudiantes de medicina tienen que estar inscriptos, te pechan adentro de esta caja", denunció.

Las denuncias provocaron la reacción de Jaliff, quien dijo que el proyecto debía tratarse en comisiones y que no se podía archivar porque no habían pasado dos años.

"Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño", reaccionó entonces Romano, en relación a que el propio Jaliff formalizó en la Legislatura el proyecto que habían elabora en la Caja.

"¡Haga los planteos en la comisión, no acá, porque no está en tratamiento el expediente! Yo lo presento y lo firmo porque el 122 bis permite la iniciativa privada ¿Ya lo he explicado y qué quiere, hablar del chancho?", bramó Jaliff.

Aquí abajo, el proyecto legislativo que provocó el incidente: