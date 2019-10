En su discurso triunfal, el gobernador electo Rodolfo Suarez agradeció el apoyo de la UCR y de otros partidos como el PRO, el Socialismo, Libres Del Sur y "algunos sectores del peronismo". Si dudas una persona que podría quedar encuadrada en ese último grupo es el exministro de Infraestructura de Francisco Pérez, Rolando Baldasso. Es que este último se convirtió el domingo en senador electo por Cambia Mendoza.

Cuando Pérez dejó la gobernación Baldasso fue convocado por Omar De Marchi para trabajar en Luján de Cuyo. Allí se desempeñó como Secretario de Obras y se ganó la confianza del intendente. Cuando De Marchi se lanzó como precandidato a gobernador, le pidió a Baldasso que lo acompañe como candidato a senador provincial y gracias a ello, el domingo consiguió una banca en la Cámara Alta.

"No sólo trabajé con Francisco Pérez. Trabajé con Lafalla (Arturo) a cargo de Vialidad. En Aysam con Jaque (Celso). Tengo una experiencia amplia en obra pública y por eso Omar me convocó", argumentó Baldasso.

Consultado respecto a cómo tomó las críticas de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez a la gestión de Paco Pérez -de la cual él formó parte- dijo no haberse sentido aludido. "Siempre trabajé de 12 a 14 horas haciendo todas las tareas técnicas que me correspondían. Hay decisiones políticas estratégicas de la provincia que son criticadas por Cornejo. En el caso concreto de lo que hice en mi carrera, siempre he tratado de ser lo más eficiente y austero posible. Haciendo lo que me encomendaban sin tomar decisiones políticas. Por eso no me siento tocado con las críticas de Cornejo a Francisco Pérez", subrayó.

De todas maneras, reconoció que deberá ganarse la confianza de sus nuevos compañeros de banca. "Sé que hasta que no me conozcan no me van a considerar parte del equipo. Pero con Omar De Marchi llevo cuatro años trabajando y siempre di lo máximo que pude", afirmó.

En cuanto a sus excompañeros peronistas, admitió que recibió llamadas de exministros que lo felicitaron por su banca más allá del color político. Incluso, reconoció que por privado algunos lo gastan por el cambio de "equipo".

"Omar entendió que hay una nueva forma de hacer política y yo lo he acompañado", sostuvo y dijo que le ha costado mucho aceptar un cargo legislativo porque siempre estuvo en puestos ejecutivos. "Creo que lo importante es recorrer el distrito y hablar con las fuerzas vivas para que tengan un voz y alguien que lleve sus propuestas", concluyó.

