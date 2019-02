Revocan sobreseimiento a la exprocuradora Gils Carbó

La Cámara Federal porteña revocó hoy el sobreseimiento de la ex procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, y ordenó su indagatoria en el marco de la causa por supuestas designaciones irregulares, informaron fuentes judiciales.

La Cámara ordenó al juez federal Sebastián Casanello, quien había sobreseído a Gils Carbó, que indague a la ex funcionaria y siga adelante con el proceso que comenzó en 2013 por la denuncia del exsenador radical Mario Cimadevilla, a raíz de la creación de nuevas fiscalías y designaciones.

Ahora, Gils Carbó, ya retirada del cargo y cuya vacante aún no ha sido cubierta por Mauricio Macri, estará una vez más en la mira de la Justicia. "He sido coherente en este tema. Como senador, no le di acuerdo, discutí con ella en el Senado, anticipé lo qué iba a hacer", dijo hoy Cimadevilla a Clarín.