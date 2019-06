Rechazaron el sobreseimiento de Marcelo Costa por fraude al Estado

El concejal de Unidad Ciudadana Marcelo Costa podría sentarse en el banquillo de los acusados antes de que termine el año. Al exministro de Hacienda y exdirector General de OSEP se lo investiga como participe necesario del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Si bien todo parecía indicar que el edil estaba a punto de ser sobreseido, una jueza lo dejó al borde de la cornisa. De ser encontrado culpable, Costa arriesga penas de 3 a 6 años de prisión.

El pasado viernes 21 de junio el exfuncionario de Francisco Pérez recibió una noticia judicial que parecía inesperada. Pese a que su abogado defensor, Pablo Cazabán, y el fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos entendían que correspondía el sobreseimiento del imputado, la jueza María Belén Renna rechazó esa posibilidad. En concreto, la titular del juzgado penal colegiado le dio lugar a la postura de la querella y determinó que hay indicios suficientes para determinar la elevación a juicio de la causa.

Para entender el litigio, hay que remontarse al año 2016. Al asumir el gobierno de Alfredo Cornejo, se designó al frente de OSEP a Sergio Vergara. En ese momento, la gestión de Vergara detectó que había personal de la obra social que pese a estar adscripto a otras dependencias estatales nunca dejaron de percibir ítems adicionales propios a las tareas que cumplían en OSEP. Ese era el caso de Gustavo Adolfo Agüero, quien en diciembre del 2011 fue adscripto al Ministerio de Desarrollo Social y luego pasó al Ministerio de Ambiente, pero siempre cobrando los adicionales de OSEP. En base a ello, se calculó que Agüero había cobrado de forma indebida casi un millón de pesos.

La situación judicial de Agüero es delicada y pelea tanto en el frente penal como en el fuero civil. Si bien fue cesanteado de OSEP, la Suprema Corte le dio lugar a una medida cautelar y determinó que siga trabajado hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

Pero paralelamente, avanzó la causa penal por fraude en perjuicio de la administración pública. Allí es donde el nombre de Marcelo Costa aparece como partícipe necesario por su pasado al frente de la OSEP.

Para el fiscal de delitos Económicos Hernán Ríos, no existen elementos para elevar a juicio la causa. Al igual que el abogado de Costa, entendía que correspondía el sobreseimiento del exfuncionario. Concretamente, el Ministerio Público Fiscal esgrimió que Costa ya no era director general de OSEP cuando se firmó la adscripción de Agüero al Ministerio de Desarrollo Social. Sucede que al dejar el gobierno Celso Jaque, su sucesor Francisco Pérez designó a Costa como ministro de Hacienda y Finanzas.

En base a ello, la fiscalía y la defensa argumentaron que se caían los argumentos contra el actual concejal de Godoy Cruz.

Concejal Marcelo Costa

Sin embargo, la jueza Renna desestimó el pedido de sobreseimiento y le dio lugar a los fundamentos de la querella, constituida por el actual director de Asuntos Jurídicos de OSEP Ricardo Fluixa. "Nosotros destacamos que para que se dicte el sobreseimiento el artículo 353 del Código Procesal Penal exige que exista la certeza de que Costa no estuvo involucrado. En ese sentido, entendemos que existen elementos de convicción suficiente como para acreditar que Costa fue partícipe necesario en este fraude", señaló Fluixa.

"La jueza no solo coincidió con nosotros en que existen elementos para desestimar el sobreseimiento. También puso un ejemplo contundente y comparó el accionar de Costa con el de un dueño de empresa de seguridad que antes de dejar de prestar un servicio en un inmueble deja una escalera apoyada en la pared para que luego ladrones la utilicen", subrayó el director de Asuntos Jurídicos de OSEP.

Para la jueza Renna, antes de dejar la conducción de la obra social, Costa nombró el 1 de diciembre en planta permanente de OSEP a Agüero sin que se realizara el concurso correspondiente para que se determinara la idoneidad del empleado para ese trabajo. Si esa designación no existía, Agüero no hubiese sido trasladado un mes más tarde a otra dependencia del Estado. En base a ello, Renna entiende que Costa es "participe necesario para que al agente Agüero le liquidaran y abonaran adicionales y suplementos que no le correspondían".

"Ahora el abogado tiene hasta el miércoles (hoy) para apelar a un tribunal colegiado y luego la posibilidad de presentar un recurso extraordinario ante la Corte. Si no lo hace, la causa será elevada a juicio", manifestó Fluixa. "Costa preparó el camino para que cuando se fuera se diera la adscripción", concluyó y destacó la importancia y contudencia de la decisión de la magistrada al rechazar el pedido de la defensa.