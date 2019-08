Reapareció Salgado tras los audios de Trigo: "La Justicia no funciona"

Dos audios de la intendenta de Santa Rosa Norma Trigo estallaron como pólvora en el Poder Judicial. En concreto, la jefa comunal hace alusión a un supuesto diálogo con el juez de la Corte Dalmiro Garay en el que le habría pedido celeridad para ratificar la condena contra Sergio Salgado para que el exintendente vuelva a prisión. Ese audio llegó a oídos de Salgado, quien el martes presentó una denuncia contra Trigo por tráfico de influencias, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. "Espero que mi denuncia se investigue, pero ya no confío en nadie", aseveró en MDZ Radio.

A lo largo de 17 minutos, el hombre condenado a 5 años de prisión por hechos ilícitos cometidas durante su gobierno, se explayó sobre diferentes temas e incluso admitió irregularidades administrativas cuando era intendente. Pero más allá de eso, puso énfasis en la gravedad institucional de que una intendenta se comunique con un juez de la Corte para que metan presa a una persona. "Yo lo que quiero es que se haga algo. Esto me demuestra que la Justicia no funciona. Es muy triste", aseguró en diálogo con Otra Manera. "Yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias y si me quieren meter en cana que lo hagan", adhirió.

Lo cierto es que Salgado ha sido condenado en primera instancia por irregularidades cometidas como intendente pero se mostró convencido de su inocencia. Lo llamativo es que al mismo tiempo reconoció que cometió "un montón" de irregularidades administrativas.

"Yo seguramente cometí un montón de irregularidades administrativas. Pero no me llevé nada a mi casa, que es distinto. Cometí irregularidades por confiar en personas que no debería haber confiado. Por meterme a resolver problemas que no eran competencia del municipio como arreglar hospitales, escuelas o meter a La Salada a Santa Rosa para generar empleo. Fue por abrir el abanico. El que mucho abarca poco aprieta", se justificó.

"Espero que mi denuncia se investigue y se impute a la intendenta. Que se revisen las conversaciones con Dalmiro Garay. No confío en nadie. Evidentemente la Justicia es funcional al gobierno de turno. No debe ser así. No quiero que me favorezcan si entra otro gobierno porque eso tampoco corresponde. Lo que es grave es que alguien influya para perjudicar a una persona en la Justicia", subrayó.

Denuncia de Salgado

A lo largo de la entrevista, habló sobre otras causas en su contra como la condena por violencia de género por agresiones contra su esposa. "Me condenaron por cinco machucones en una pierna por una fotocopia", se defendió.