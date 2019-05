El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dijo que el fiscal Carlos Stornelli no es el eje de la investigación por extorsión que lleva adelante y en la cual el funcionario judicial fue declarado en rebeldía por no presentarse a las indagatorias. Descartó de plano que el objetivo del proceso que encabeza sea voltear la causa de los cuadernos de la corrupción.

En una entrevista con TN, se refirió a los audios de exfuncionarios kirchneristas que conocían de antemano la denuncia que iba a realizar contra Stornelli, conocidos como "Operativo Puf". Dijo que a él no le corresponde opinar si conocían o no el contenido, pero dijo que "sin lugar a dudas el fiscal no es el eje de la investigación".

En ese mismo sentido, aseguró que no busca bajar ninguna causa. "Nada más alejado de eso", indicó. Además manifestó: "De ninguna manera yo soy el juez de los jueces y tengo capacidad para afectar esas investigaciones".

Argumentando sobre esa misma situación, recalcó que una resolución suya descarta de plano que algunos de los funcionarios estuviera involucrado en un pedido de dinero e insistió en que su investigación no afecta a las otras que se mencionan y que están en curso.

Ramos Padilla también se refirió a su supuesta cercanía con Justicia Legítima y manifestó que puede tener su ideología, pero valoró que "venga quien venga, si no hay pruebas ninguna causa va a funcionar".

Finalmente evitó referirse a la estrategia que tomó el fiscal Stornelli ante sus llamados indagatoria y no quiso anticipar que sucederá si vuelve a faltar a la nueva citación que le hizo para este viernes. Se trata de la quinta convocatoria a indagatoria contra el funcionario judicial.

Según adelantó el abogado del fiscal, Roberto Ribas, "no va a comparecer, lo que ha saltado ha cambiado el sistema; el viernes (Stornelli) no va a ir a Dolores", afirmó el letrado en diálogo con radio La Red.