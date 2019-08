Rafecas procesó a 17 ex funcionarios y proveedores de Vialidad

El juez federal Daniel Rafecas procesó hoy a 17 ex funcionarios y proveedores de Vialidad (2013-2015) y les trabó embargos, en una causa en la cual se descubrió "un sistema permanente de cartelización, con retornos, engaños y falsificación de documentación, en el marco de las licitaciones privadas y contrataciones directas".

La investigación llevada adelante por el juez Rafecas detectó irregularidades sistemáticas en 167 contiendas de precios realizadas por el distrito, las cuales totalizaron un monto adjudicado de pesos que supera los 36.000.000.

En una resolución de más de 400 fojas, Rafecas apuntó a las licitaciones que habían sido convocadas entre los años 2013 y 2015, por el distrito primero Buenos Aires, con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires, de la Dirección Nacional de Vialidad.

Entre los procesados se encuentran el ex jefe de la división administración, Luis Daniel Lozano; la ex jefa de la sección licitaciones y compras, Gladys Pedernera; el ex jefe de la sección servicios de apoyo, Carlos José Santella y el ex supervisor de la sección equipos y talleres, Ricardo Guiamet.

Todos fueron procesados por haber integrado una asociación ilícita, junto al matrimonio de Cristian Fizzani y Paola Oviedo, proveedores del distrito. También fue procesado el ex jefe del distrito, Leonardo Sverdlik, encontrado responsable por el delito de incumpliendo de los deberes de funcionario público a su cargo.

Además se procesó a otras diez personas, todos ellos por cometer fraude al Estado y falsedades documentales en su rol de supuestos proveedores del Estado.