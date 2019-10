Entre festejos y estados de algarabía de unos, y tristeza y desilusión de otros, lo cierto es que Alberto Fernández será quien gobierne los próximos cuatro años de la Argentina.

Para conocer algo más de sus características, su forma de actuar, y sus virtudes personales, nos enfrascamos en una charla con Anabel Fernández Sagasti quien fuera candidata a gobernadora de Mendoza y quien forma parte del círculo cercano del presidente electo.

¿Anabel, recordás el momento en el que conociste a Alberto?

Lo conozco hace varios años. No recuerdo específicamente hace cuántos, pero hemos estado juntos muchas veces en el pasado en reuniones con el equipo de Cristina, ya siendo parte de la oposición, después del 2015.

¿Cómo es Alberto Fernández como persona?

Yo rescato su calidad humana. Es una persona que se preocupa, más allá de lo político, por el bienestar personal de la gente. Cultiva la amistad y la enaltece, y hace un culto a la palabra y al compromiso: eso está bien arriba en su escala de valores, los protege mucho. Desde ese lugar yo he construido una relación que, más allá de compartir una idea o un espacio político, tiene que ver con lo personal.

Es, además, un hombre absolutamente inclusivo, y excelente padre. Es una persona que nunca va a decir algo que no piensa, es muy transparente. Cuando lo escuché decir en el cierre de campaña que nuestros actos políticos y todo lo que decimos y prometemos son un contrato moral con la sociedad, es porque realmente lo piensa y lo siente así. No es un sujeto que transe y, por una campaña política, diga cualquier cosa que no piense o no vaya a poder cumplir.

Anabel celebrando el triunfo de Alberto Fernández.

Yo he viajado mucho con Él por distintas provincias tratando de unificar al peronismo y he vivido muchas charlas personales que prefiero guardarme, pero lo que más valoro de Alberto es su dimensión humana: Él cree que podemos ser mejores.

¿Cómo creés que será la relación que entable con Rodolfo Suarez, que será parte de la oposición pero al mismo tiempo, el gobernador de Mendoza?

Alberto cree fehacientemente en el federalismo. Entiendo que la relación será la que debe ser: una relación institucional de un gobernador de una provincia importante como es Mendoza con el presidente de la Nación. Por supuesto, yo voy a colaborar en todo lo que pueda para que eso sea así.

Bajo tu mirada… ¿Hay en Alberto aires de revancha?

Bajo ningún punto de vista. Nosotros venimos a hacer una propuesta superadora para los argentinos. Aprendimos de los errores propios y ajenos. Queremos que la gente vuelva a ser feliz. Esa felicidad solo puede construirse con amor y con el propósito de dar lo mejor de cada uno para que todos estemos mejor.

El estilo que tiene Alberto es conciliador: es la persona indicada para este momento histórico que vive la Argentina. Quien lo ve actuar puede darse cuenta que no tiene nada que ver con esto que algunos quieren instalar diciendo palabras como “revancha” y “venganza”: ¡nada más lejos!

A la luz de la historia podemos ver que muchas relaciones entre presidente y vice han sido por lo menos, difíciles, algunas llegando a ser catastróficas. ¿Cómo creés que será el vínculo entre Alberto y Cristina?

Yo he estado compartiendo lo doméstico, la intimidad, la “cocina”, como se dice, con ambos. Los he visto trabajar juntos, son verdaderamente un equipo. Cristina tiene la actitud de colaborar con la reconstrucción de esta nueva Argentina. Cuando tenés conciencia de equipo y sabés cuál es el rol de cada uno, no se vislumbra ningún tipo de problema, sino todo lo contrario.

¿Cristina lo dejará gobernar a Alberto? Convengamos que la fuerza ejecutiva de Cristina es notoria…

Pero no te quepa duda que quien gobierne será Alberto. Si Cristina hubiera querido gobernar hubiera sido ella la candidata. El momento es el de Alberto. Ella es una persona que ha sido dos veces presidenta y está en otra etapa de su vida quiere colaborar para que los argentinos estemos mejor.

Esto te lo digo sinceramente, y porque realmente lo sé: el que va a gobernar es Alberto. Quien duda de esto es porque no lo conoce ni a él, ni a su personalidad, ni a su trayectoria.

Si Fernández te pide dejar tu banca en el Congreso para acompañarlo en el Poder Ejecutivo como ministra o en otro cargo… ¿Lo harías?

Esto es algo absolutamente hipotético, pero yo soy parte de este proyecto desde siempre. Voy a estar para el lugar en donde mejor pueda colaborar teniendo siempre presente que lo primero es ayudar a los mendocinos y a los argentinos.