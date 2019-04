Un precandidato a concejal de la localidad santafesina de Casilda generó un gran revuelo a nivel nacional al anunciar un sorteo de entre $5.000 y $10.000 entre los electores que lo voten para poder superar las PASO y llegar a las generales. Lanzó su polémica iniciativa a través de las redes sociales. "Es plata que sale de mi bolsillo", se defendió el dirigente político en diálogo con MDZ Radio ante las críticas que recibió de sus colegas.

Juan Carlos Belletti necesita 600 votos (1,5% del padrón) en las PASO del 28 de abril para que su partido "Unidad, Vida y Valores" no desaparezca. A casi 20 días de los comicios, ofrece un sorteo con dinero a cambio de esos votos.

- ¿Cómo es la propuesta?

- No sé si se entendió bien... Yo tengo otras propuestas de campaña. De hecho fundé mi propio partido mi propio dinero. Pero hay una realidad: en las PASO tenés que alcanzar un piso del 1,5% para llegar a las generales. Es siniestro. ¿Por qué los partidos chicos, que no tenemos interna, tenemos que alcanzar esos votos? Nosotros no vamos con 6 listas como el peronismo en Casilda.

- Pero es poco ético pagar por los votos...

- La intención mía era poner sobre el tapete la perversión del sistema. Pero yo lo hago con fondos míos. Y no es un sorteo. Puedo reconocer que está mal y esté distanciado de la buena ética. Yo dije: no voy a hacer campaña en los medios; le voy a dar la plata a la gente. Si logro pasar el umbral voy a donar esa plata.

Si no supero el umbral, la voy a regalar igual la plata porque no es cuestión de dinero, es de confianza. Yo tengo un montón de proyectos.

- Pero es compra de votos lo que usted hace...

- No es compra de votos. Es mi felicidad: si paso, con la felicidad que tengo, regalo mi plata. Yo jamás trabajé para el Estado. Mi plata me la gano yo; es mía.

Escuchá la entrevista completa con Juan Carlos Belletti por MDZ Radio: