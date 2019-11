Quién es el fotógrafo argentino que agredió a Rolando Graña en Bolivia

La violencia que se vive en Bolivia como consecuencia de la abrupta salida de Evo Morales salpicó hasta los periodistas que intentan transmitir lo que sucede día a día en el país vecino. Éste fue el caso del conductor Rolando Graña y del camarógrafo Claudio Merino, quienes trabajando para América fueron agredidos por una mujer y un fotógrafo argentino.

El fotoperiodista es Alexis Gómez Demarco, de 38 años, quien desde hace tres años vive en Bolivia y trabaja con la fotografía desde 2012. Antes, hasta 2016, vivió en Mar del Plata, estudió ciencias políticas y desde hace varios años viene mostrándose como fanático del patín en línea callejero y del skate.

En Bolivia, tras varios años desempeñándose como freelance, trabajó en las agencias Marka Registrada y Prismo, además del diario Página Siete, mientras que al conflicto socio-político que derivó en la renuncia de Evo Morales lo cubrió para la Agencia de Prensa Gráfica (APG).

Demarco dio su versión del episodio que lo vinculó a Rolando Graña a través de las redes sociales. "Quiero aclarar algo a mis contactos de Argentina. Hoy en la ciudad de La Paz tuve una pelea con el "periodista" Rolando Graña y su camarógrafo. Graña se hace la víctima pero no contó que la pelea fue porque una chica con su pareja le pidieron que fueran imparciales y Graña la insulto diciéndole basura y boliviana de mierda”, afirmó en su perfil de Facebook.

Se agradecen datos de este cobarde. pic.twitter.com/PPXQ4YcOLh — Rolando Graña (@rolandogps) November 13, 2019

"Al ver eso un colega fotógrafo y yo fuimos a decirles a estas personas que dejen de insultar a la mujer y ellos en lugar de calmarse me empezaron a insultar diciéndome boliviano de mierda cuando no soy boliviano, soy argentino, al recibir esos insultos y ninguneos de estas personas y un intento de agresión física por parte del camarógrafo me defendí y empuje al camarógrafo. Solo eso pasó, nadie los siguió ni quiso amedrentar en ningún momento, la pelea fue por la soberbia y las agresiones por parte de Graña y su camarógrafo", completó Demarco.

No conforme con eso, el fotógrafo argentino radicado en Bolivia le contestó en Twitter a Graña y hasta lo invitó a una plaza de La Paz para que aclarar lo sucedido. "No soy ningún cobarde, si querés nos vemos mañana en plaza Murillo y les contás a todos los colegas de Bolivia cómo insultaste y humillaste a una mujer boliviana que te pedía que digas la verdad, salame”.