Qué pueden ganar los que pierden y perder los que ganan

Las elecciones primarias arrojarán como resultado obvio quiénes serán los candidatos a gobernador que competirán el próximo 29 de septiembre para suceder a Alfredo Cornejo. Pero no solo eso: también se redefinen posicionamientos internos en los dos frentes mayoritarios y también liderazgos. Por eso la lectura no es solamente lineal y se abre una pregunta abierta a partir de la competencia interna: qué ganan los que pierden y qué pueden perder los que ganan.

En Cambia Mendoza el candidato Rodolfo Suarez, apoyado por el Gobierno, obtendría una victoria amplia. Según los datos extraoficiales, rondaría el 32% de los votos. De Marchi, por su parte, llegaría al menos al 15% del total de votos. Aunque en el radicalismo festejan que “duplicarían” en votos a De Marchi, hay algo que genera preocupación. La elección del dirigente del Pro le alcanzaría para incluir candidatos por la minoría en toda la provincia. Es decir, De Marchi obligaría a “abrir” las listas de Cambia Mendoza en todas las secciones electorales. Para él podría ser un negocio político mucho más rentable que haber negociado y una nueva base política dentro del oficialismo.

Por el contrario, a los radicales les podría haber nacido un rival interno que le pelee no el liderazgo, pero sí la unanimidad a Cornejo.

Los votantes no son ovejas y la política no es matemática. Por eso no se puede decir que De Marchi sea el “dueño” del 15% de los votos de Cambia Mendoza y su apoyo será indispensable. Sin embargo, su impronta puede tener otro valor a lo que era antes de conformarse como precandidato.

En el peronismo esa disputa es mucho más áspera, porque la situación de paridad obligará a negociar mucho más y a pelear voto a voto por el nuevo armado de las listas. Incluso también podría dejar abierta la disputa por el liderazgo partidario, pues no parece que haya una diferencia que haga capitalizar a algún candidato un liderazgo interno inapelable. Mucho más si se tiene en cuenta que las listas de Anabel Fernández Sagasti y Alejandro Bermejo son diversas en cuanto a la pertenencia interna.