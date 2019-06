Qué posibilidad real hay de que se suspendan las PASO, según el fiscal electoral

El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello, que se había manifestado en contra de la propuesta de Alfredo Cornejo de suspender la PASO nacional por haber perdido el sentido ante la falta de competidores, esta vez habilitó una luz verde condicionada.

“Probabilidades matemáticas de que suspendan hay; probabilidades reales, lo veo muy verde”, sintetizó en diálogo con el programa “Otra Manera” por MDZ Radio.

Ayer, el mismo fiscal había sostenido, taxativamente: "Deben cumplirse, ya que la ley no dice que se suspendan porque hay acuerdo" en las postulaciones de cada partido político, y que eliminar esa instancia electoral "es una decisión política" que debería aprobar en el Congreso "la mitad más uno de los miembros de cada cámara". "Las elecciones primarias deben cumplirse, la ley no dice nada de que se suspendan porque hay acuerdo o no. Puede ser que se tornen inútiles, si hay acuerdo y unidad, pero no por eso dejan de estar vigentes", aclaró ayer Di Lello.

Pero este miércoles el mismo fiscal indicó a MDZ Radio que “si se apoya un proyecto y se consigue una mayoría especial en el Congreso que es la de los dos tercios de todos los integrantes, y no de los presentes, se aprobaría y se suspenderían las PASO”.

Sin embargo, opinó que “a medida que pasa el tiempo, se vuelve más inútil el objeto de la propuesta de ahorrar el gasto, porque a medida de que se va avanzando se empieza a gastar la plata en boletas y demás cuestiones”.