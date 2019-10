Qué piensan hacer en educación los candidatos presidenciales

Cuatro de los seis candidatos que buscan la presidencia presentaron sus propuestas en educación, como parte de una iniciativa del Observatorio Argentinos por la Educación.

Mauricio Macri, como Roberto Lavagna, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión compartieron sus programas con propuestas, mientras que Alberto Fernández y Nicolás del Caño no participaron de la propuesta.

Las razones del candidato del Frente de Todos para no sumarse a la iniciativa fue que no conocen con precisión con qué economía se van a encontrar. “Sería una irresponsabilidad plantear propuestas que no sabemos si los números nos van a permitir desarrollar”, le señalaron al portal Infobae.

Parte de lo que propusieron desde el observatorio es que los candidatos, de ser electos, rindan cuentas cada año de los avances de su programa educativo.

Macri propone un plan de continuidad de lo que viene haciendo su gobierno en materia educativa. Lavagna, tal como anunció en campaña, plantea la necesidad de que el Estado nacional recupere centralidad en la educación. Espert propone, quizás, el plan más radical: disponer la educación como un derecho esencial y quitar el derecho a huelga docente. Centurión, por su parte, insiste en la incorporación de la familia a la dinámica escolar.

Mauricio Macri

El presidente ya está en Nueva York.

El candidato de Juntos por el Cambio presentó doce páginas con propuestas educativas. Su preocupación principal es profundizar gran parte de los programas que ya lleva adelante: el esquema de evaluación Aprender y apuntar a tener un diagnóstico más claro de los profesorados, avanzar en el programa de alfabetización digital, implementar en el 100% de las escuelas el nuevo modelo de secundaria y de enseñanza de matemática.

También destacó importancia de lograr una estadística nominal, que permita hacer un seguimiento de cada uno de los estudiantes a largo de su trayectoria escolar. Otro de los puntos fuertes es mejorar los indicadores de terminalidad, y que se cumplan los estándares de calidad dispuestos por Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Formación Docente (CNEAC).

También se menciona el sistema universitario, que tiene un 26% de tasa de graduación. Se propone un "sistema de créditos", del que no se dan muchas precisiones.

Roberto Lavagna

Lavagna habló tras conocerse que quedaba "en suspenso" el desembolso.

Consenso Federal presentó siete puntos, entre los que se destaca mayor influencia de Nación en el sistema educativo, que actualmente está en control de las provincias.

Primero se refiere a elevar el ingreso de los docentes. Trazar un piso de equidad a nivel nacional y cumplir con el 6% del PBI para inversión educativa que marca la Ley Nacional de Educación. Luego, coincide en la evaluación, “pero no solo a los alumnos”. Eso incluye docentes, directivos, edificios escolares. En esa línea, propone la creación de la carrera de directivo.

Otro de los ejes de su programa está en el vínculo entre la secundaria y el trabajo. Sus equipos técnicos piensan en diseñar nuevas ofertas educativas en formación profesional. Por último, reconoce la importancia de ampliar la jornada extendida. Promete que, para 2020, el 50% de todas las primarias del país tendrán al menos seis horas de clase.

José Luis Espert

Espert

El candidato por Unite por la Libertad y la Dignidad quiere llevar adelante reformas de raíz, como declarar a la educación como servicio público esencial, algo que eliminaría o limitaría en buen grado el derecho de huelga de docentes.

También propone modificar el estatuto docente para que sea posible despedir maestros, anule criterios como antigüedad y limitar las licencias por enfermedad.

El candidato habla también de un nuevo régimen de escuelas privadas, financiadas por el Estado de acuerdo a su matrícula.

Asimismo, pide mayor autonomía para todas las escuelas más allá del currículum formal. Esto es código de convivencia, disciplina escolar, administración del personal. En todos los casos, agrega, los alumnos deberán aprobar un examen de finalización de cada nivel. En el plano universitario, dice que las universidades públicas deben ser aranceleadas y promueve la creación de un Instituto Nacional de Becas, autónomo al gobierno, que estipule sus criterios a la hora de asignar las ayudas económicas.

Juan José Gómez Centurión

Gómez Centurión y Cynthia Hotton.

Siguiendo la línea de su campaña, el texto del Frente Nos se orienta en tres ejes: alianza estratégica escuela-familia, jerarquización docente e “introducción a los alumnos en la doble riqueza de la cultura del hoy”, lo cual implica las humanidades y las habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática).

El programa le dedica un apartado especial a “eliminar de las aulas la ideología de género” y la promoción de una educación sexual que integre “aspectos afectivos, éticos y morales libre de ideologías”.

Gómez Centurión también habla de ampliar la cobertura de la jornada extendida, de incrementar los espacios educativos públicos para menores de tres y de mejorar el equipamiento escolar.